Vokietija patikėjo Julianu Nagelsmannu: treniruos rinktinę iki 2026 metų

Iš pradžių futbolo specialistas turėjo trumpalaikę sutartį, kai iš komandos pasitraukė Hansas-Dieteris Flickas. Jo vadovaujama ekipa pasaulio čempionate iškrito po grupių etapo, o Vokietijos futbolo vadovų kantrybės taurę perpildė ir buvo atleistas po pralaimėjimo draugiškame mače Japonijai 1:4.

🇩🇪 Nagelsmann on signing new deal until World Cup 2026: “This is a decision of the heart. It is a great honour to be able to coach the national team and work with the best players in the country”.



lWith successful, passionate performances we’ve the chance to inspire an entire… pic.twitter.com/rp4dKo0B6q