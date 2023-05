„Raptors“ dėl trenerio darbo susitiks su Nashu

Bruklino „Nets“ ir S.Nashas po šiek tiek daugiau nei dviejų metų išsiskyrė praėjusių metų lapkričio 1-ą dieną, tuo tarpu „Raptors“ vyriausiojo trenerio pareigos atlaisvėjo praėjusį mėnesį, kai klubas atleido N.Nurse‘ą po pralaimėtos serijos Čikago „Bulls“ ekipai.

49-erių S.Nashas tituluojamas vienu geriausiu visų laikų NBA įžaidėju. Jis aštuonis kartus dalyvavo „All Stars“ rungtynėse, o su Fynikso „Suns“ laimėjo du NBA MVP titulus. Paskutiniąsias rungtynes kaip žaidėjas S.Nashas sužaidė 2014 m. būdamas Los Andželo „Lakers“ nariu.

The Toronto Raptors met with Steve Nash to discuss their head coaching job, sources tell me and @joevardon. Nash, a Canadian basketball legend, had a .584 record (94-67) in two-plus seasons coaching the Nets. Toronto has had a wide-ranging coaching search.