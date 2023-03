Rankininkai sieks reabilituotis po sutriuškinimo: „Reikia atsistoti nuo kelių, ant kurių patys ir atsiklaupėme“

„Pralaimėjome dėl psichologinių priežasčių. Pradėjo nesisekti aikštelėje ir viskas sustojo. Blogas šleifas truko per ilgai ir neatsirado lyderio, kuris vestų komandą į priekį sunkiu momentu. Būtent psichologija lemia tokius dalykus. Per dvylika minučių žaidėjai neprarado meistriškumo, o per tas dvylika minučių, kai patekome į gilią duobę, mes ir pralaimėjome rungtynes, – teigė Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas. – Rungtynės Tbilisyje jau istorija.

Ji labai neskani, bet jos jau negalime pakeisti. Dabar istoriją galim pakeisti tik kitokiu žaidimu ir kitokiu rezultatu sekmadienį. Jau penktadienį treniruotėje matėsi, kad pokyčių yra. Matosi, kad vyrai suprato kas įvyko ir su kitomis nuotaikomis dirba treniruotėse. Labai viliuosi, kad tokias kovingas nuotaikas išlaikysime iki sekmadienio ir demonstruosime visiškai kitokį žaidimą.“

Klaipėdoje vykstančiose treniruotėse Lietuvos rinktinė sulaukė papildymo. Prie rinktinės prisidėjo dėl traumos pirmas rungtynes praleidęs Mindaugas Dumčius bei Tadas Rasakevičius.

„Pirmiausia, turime susigrąžinti pasitikėjimą savo jėgomis, kad galim padaryti ir padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso. Visur turime įdėti daugiau pastangų, daugiau širdies ir atsidavimo. Būtina gerinti komandinį žaidimą, kad jis būtų toks, kokį galime demonstruoti.

Dabar reikia atsistoti nuo kelių, ant kurių patys ir atsiklaupėme. Tikiuosi, kad tai pavyks padaryti, – teigė G. Savukynas. – Suprantame, kaip dabar atrodome prieš rankinio sirgalius, kaip atrodome visuomenės akyse. Šiose rungtynėse turime išvalyti savo mundurą. Labai viliamės ir žiūrovų palaikymo. Tikimės, kad jie suteiks mums šansą, suteiks mums pasitikėjimo ir motyvuos mus. Norisi, kad sirgaliai kartu su komanda būtų ne tik po pergalių, bet ir sunkiu momentu. Mums tai labai svarbu, nes sirgalių palaikymas gali padėti lengviau išlipti iš duobės.“

Visus tris pralaimėjimus patyrusi Lietuvos rinktinė yra 6-os atrankos grupės autsaiderė. 2 taškus iškovoję Sakartvelo rankininkai pakilo į trečią vietą. Antroje pozicijoje su 4 taškais yra Šveicarijos rinktinė. Grupėje pirmauja visas tris pergales iškovoję Vengrijos rankininkai.

Be rungtynių su Sakartvelo ekipa, Lietuvos rinktinei dar liks rungtynės balandžio mėnesį namuose su Vengrija ir svečiuose su Šveicarija.

Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupių komandos ir keturios geriausios trečią vietą užėmusios ekipos. Geriausios keturios trečią vietą užėmusios rinktinės bus nustatytos atsižvelgiant tik į rungtynes su dviem aukščiausias vietas grupėje užėmusiomis komandomis.