R.Hojlundas paaiškino, kodėl C.Ronaldo akivaizdoje atliko šventimą „Siu“

„Tai yra skirta mano dievaičiui. Nenorėjau iš jo tyčiotis ar dar kažko. Jis padarė didžiulę įtaką man ir mano futbolo karjerai. Galbūt tai yra šiek tiek dviprasmiška, tačiau pelnyti įvartį prieš jį ir Portugalija, yra didelis reikalas.

Pamenu, kai jis 2011 m. pelnė įvartį baudos smūgio metu, kai žiūrėjau rungtynes stadione. Nuo tada esu didžiulis Cristiano gerbėjas“, – atskleidė danas.

Atsakomosios rungtynės tarp Danijos ir Portugalijos rinktinių bus žaidžiamos kovo 23 dieną (sekmadienį).

Rasmus Højlund hit the "Siuuu" after his goal for Denmark vs Portugal... as Cristiano Ronaldo looked on 😬😅



