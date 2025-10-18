Puikus Sargiūnas vedė „Rytą“ į pergalę prieš „Neptūną“

Abu klubai šią savaitę patyrė pralaimėjimus tarptautiniuose turnyruose. Vilniečiai išvykoje nusileido Heidelbergo „MLP Academics“ ekipai, o Klaipėdos klubas turėjo pripažinti Venecijos „Umana Reyer“ krepšininkų pranašumą.
Rungtynes tritaškiu atidarė Martynas Paliukėnas (3:0), o kitoje aikštės pusėje pasižymėjo Rihardas Lomažas – 2:3. Klaipėdiečiai susikūrė 4 taškų pranašumą (9:5),bet tuomet gerą atkarpą sužaidė „Rytas“ – 12:9. Šeimininkai savo žaidimą grindė tolimais metimais (18:11), o po pirmojo kėlinio Giedriaus Žibėno auklėtiniai buov priekyje 21:17.
Antrojo ketvirčio pradžioje užtikrinčiau startavo Vilniaus ekipa, kurios pranašumą iki dviženklio tolimu metimu didino Jordanas Walkeris – 37:25. Mindaugas Girdžiūnas atsakė dvitaškiu (27:37), bet dar vienu tolimu metimu atsakė Ignas Sargiūnas – 40:27. Klaipėdiečiai vėl artėjo iki vienženklio skirtumo (31:40), tačiau fantastišką atkarpą toliau žaidė I.Sargiūnas, kurio vedamas Vilniaus klubas po dviejų kėlinių pirmavo 54:44.
Po pertraukos Klaipėdos komandai pavyko priartėti prie nutolusių varžovų. Po Donato Tarolio dvitaškio skirtumas mažėjo iki 4 taškų (55:59), bet tikslus buvo ir M.Paliukėnas – 61:55. Svečiai vėl atsakė sėkmingomis atakomis ir jų atsilikimas tapo minimalus (60:61), tačiau kėlinio pabaigoje „Rytą“ truktelėjo Gytis Radzevičius, I.Sargiūnas, o K.Bruhnke tritaškis kėlinio pabaigoje vilniečių pranašumą didino iki 9 taškų – 73:64.
Lemiamo ketvirčio pradžioje komandos apsikeitė rezultatyviomis atakomis, o Vilniaus ekipos pranašumą iki 11 tolimu metimu didino G.Radzevičius – 81:70. Klaipėdiečiams taškus rinko M.Pacevičius (74:81), tačiau ketvirto kėlinio metu solidžiai atrodė ir Vilniaus komandas centras A.Gudaitis – 91:80.K.Bruhnke baudų metimai padėjo išlaikyti dviženklę persvarą vilniečiams (93:82), tačiau Klaipėdos klubas vėl artėjo – 87:93. D.Tarolis mažino skirtumą iki 4 taškų (91:95), tačiau apsigynęs „Neptūnas“ užpulti neįstengė. Vilniaus komanda išlaikė pergalingą pranašumą – 97:93.
Per pirmąją rungtynių pusę I.Sargiūnas buvo pataikęs 6 tritaškius iš 6 ir pelnęs 23 taškus, o mačą baigė su 25 taškais ir 6 iš 9 tolimais metimais.
Solidų indėlį įnešė ir vilniečių aukštaūgiai – J.Wiley (9 tšk., 8 atk. kam., 5 rez. perd., 2 blk., 22 naud. bal.) bei K. Bruhnke (13 tšk., 6 atk. kam., 21 naud. bal.).
„Neptūno” vedliai šįsyk buvo R.Lomažas ir D.Tarolis. Pirmasis prie 25 taškų (5/10 dvit., 2/8 trit., 9/9 baud.) pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus, 3 perimtus kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus. Aukštaūgio sąskaitoje – 23 taškai (9/11 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 5 atkovoti, 3 perimti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 27 naudingumo balai.
„Rytas“: Ignas Sargiūnas 25 (6/9 trit.), Kay'us Bruhnke 13 (6 rez. per.), Artūras Gudaitis 12, Gytis Masiulis 10 (5 atk. kam.), Gytis Radzevičius ir Jacobas Wiley (8 atk. kam.) po 9, Martynas Paliukėnas ir Jordanas Walkeris (2/10 metimai) po 8.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 25 (6 rez. per.) , Donatas Tarolis 23 (9/11 dvit.), Mindaugas Girdžiūnas ir Arnas Velička po 10, Jamesas Karnikas 9, Martynas Pacevičius (6 atk. kam.) ir Zane'as Watermanas po 6.
