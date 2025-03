PSG ultrų įžeista futbolininko mama niršta: „Jei rungtynes stabdo dėl rasizmo, kodėl jie leido mus įžeidinėti?“

REKLAMA

Po rungtynių Parc des Princes stadione, kur PSG triumfavo rezultatu 3:1, V. Rabiot pareiškė, kad ketina pateikti oficialų skundą dėl įžeidžiančių skanduočių ir plakatų, nukreiptų prieš ją ir jos šeimą.

„Žinoma, aš pateiksiu skundą,“ – sakė V. Rabiot interviu „Radio France“. „Aš nesuprantu, kodėl rungtynės nebuvo sustabdytos. Nesuvokiu, kodėl niekas nesipiktina. Esu tikrai pasipiktinusi – pasipiktinusi – tuo, ką galima pasakyti ir rašyti viešai, be jokios reakcijos iš atsakingų institucijų.“

Incidentas įvyko po to, kai PSG sirgaliai išskleidė plakatą su užrašu „Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils!“ („Lojalumas vyrams, išdavystė kekšėms. Tokia motina, toks sūnus“), kuris buvo tiesiogiai nukreiptas prieš V. Rabiot ir A. Rabiot. Be to, stadione skambėjo homofobinės ir įžeidžiančios skanduotės.

V. Rabiot kritikavo ne tik sirgalius, bet ir rungtynių teisėją Clément Turpin bei Prancūzijos futbolo federaciją už tai, kad rungtynės nebuvo sustabdytos nepaisant aiškių taisyklių, leidžiančių nutraukti žaidimą dėl diskriminacinių skanduočių. Ji pabrėžė dvigubus standartus:

„Kodėl kai kurios rungtynės yra sustabdomos dėl tokių incidentų, o kitos – ne? Atrodo, kad mes neturime pakankamai galios ar svarbos, kad būtų imtasi veiksmų.“

Adrienas Rabiot taip pat sureagavo į situaciją po rungtynių.

„Tai nėra apie mane kaip žaidėją – tai apie pagarbą žmonėms. Mano motina yra mano agentė ir mano šeimos dalis. Niekas neturi teisės ją taip įžeidinėti.“

Šis incidentas dar kartą atkreipė dėmesį į ilgalaikę problemą Prancūzijos futbole – homofobines ir diskriminacines skanduotes stadionuose. Nors Prancūzijos futbolo lyga anksčiau taikė baudas ir tribūnų uždarymą panašiais atvejais, ši situacija parodė spragą taisyklių taikyme.

„Rouge Direct“ grupė, kovojanti su diskriminacija sporte, paragino Prancūzijos sporto ministrą bei futbolo federacijos vadovus imtis griežtesnių veiksmų prieš tokius incidentus. Jie pabrėžė būtinybę užtikrinti saugią aplinką stadionuose visiems žiūrovams.