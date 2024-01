Po trumpų atostogų sugrįžęs Kazys Maksvytis – apie klubų pasiūlymus, Eurolygos lietuvius ir patarimą treneriams

Priminsime, kad gruodžio 11-ąją LKF posėdyje buvo nuspręsta, kad rinktinei artimiausiose keliose atrankos rungtynėse vadovaus vyr. trenerio asistentas Giedrius Žibėnas, bet situacija pasikeitė K. Maksvyčiui dabar jau nebedirbant Kauno „Žalgirio“ klube.

Po šio sprendimo K. Maksvytis buvo išvykęs trumpų atostogų, bet dabar, kaip pats teigė, jau yra pasirengęs kibti į darbus su rinktine.

„Situacija pasikeitė. Prieš tai dirbant klube negalėjau vadovauti rinktinei per langus. Būtų buvę juokinga, kad Giedrius būtų plėšęsis per dvi vietas, o vyr. treneris stebėtų iš šono. Laisvą laiką dabar turiu ir jį skirsiu ir atrankoms, ir skambučiams ar susitikimams su žaidėjams. Žinoma, taip pat pasiruošimui. Priėmėme tokį sprendimą ir, manome, kad nuo to rinktine bus geriau“, – sakė K.Maksvytis.

„Kažkiek pailsėjau, kažkiek dar pasitobulinsiu, grįšiu stipresnis. Kai trūksta poilsio, nukenčia kokybė“, – pridūrė jis.

Tuo tarpu LKF prezidentas V. Gedvilas pridūrė, kad pagal susitarimą K. Maksvytis jokio klubo iki sezono pabaigos nebetreniruos. O po olimpinių žaidynių pokyčių gali būti, tačiau tai priklauso nuo daugybės faktorių. Galų gale rudenį vyks ir LKF rinkimai.

„Mūsų tikslas yra laimėti atranką ir būti olimpinėse žaidynėse. Treneris dabar turės laisvo laiko susikoncentruoti į rinktinės reikalus.

Treneris atsisako dabar bet kokių klubinių pasiūlymų iki sezono pabaigos. Jis galėtų treniruoti, bet susitarėme, kad iki olimpinių žaidynių pabaigos jis dirbs rinktinėje, o paskui žiūrėsime“, – pridūrė V. Gedvilas.

Pirmajame Europos čempionato atrankos mače H grupėje mūsų šalies rinktinė žais su Lenkijos ir Estijos krepšininkais. Vasario 23 d. akistata su lenkais vyks Lietuvoje, o vasario 26 d. lietuviai keliaus į Estiją.

Abejas rungtynes tiesiogiai transliuos TV3 televizija ir portalas tv3.lt.

Ar nėra galimybės, kad šį sezoną dar sugrįšti į klubinį krepšinį?, – žurnalistai spaudos konferencijoje paklausė K. Maksvyčio.

Šį sezoną jau ne. O naujame sezone, galbūt po olimpiados, jau bus kiti planai. O šį pusmetį kol kas planų nėra.

Ar norėtumėte toliau likti prie rinktinės vairo ir po olimpiados? Tada baigsis jūsų sutartis.

Laukia atranka, po to galimai olimpiada, LKF rinkimai, galbūt ir naujo trenerio rinkimai. Apie tai dar kol kas anksti galvoti.

Jau galbūt teko kalbėtis su žaidėjais? Kurie ruošiasi atvykti į artimiausius atrankos mačus?

Situacija dar pakankamai šviežia. Dar prieš porą savaičių buvo kitaip. Bet jau pradėjau bendravimą su žaidėjais. Lenkai irgi ruošiasi surinkti stiprią sudėtį, mes taip pat tikimės, kad ne visi, bet dalis mūsų Eurolygos žaidėjų dalyvaus.

Kiek apskritai jautėte tą palaikymą iš trenerių bendruomenės?

Su treneriais visada yra geri, kolegiški santykiai. Tuo labiau klubiniame krepšinyje jie yra pirmas taikinys. Be abejo, palaikome ryšį ir vienas kitam padedame.

Kaip dėliojatės savo išvyką į JAV ir ar yra planas susitikti su Matu Buzeliu?

Yra laisvo laiko, tad jį skirsiu ir savęs tobulinimui, ir rinktinės reikalams, taip pat bendravimui su žaidėjais ar komandos lyderiais. Tikiuosi, pavyks pasikalbėti akis į akį. Dėl Mato Buzelio, kol kas kelionę dar tik planuojame. Be, jei bus galimybė, norėčiau jį pamatyti ir pabendrauti.

Ar artimiausiame „lange“ galime išvysti užsienyje žaidžiančius Eurolygos lietuvius?

Teoriškai šansų yra, nes šiemet tvarkaraštis nesikerta su Eurolyga. Taip yra pagal susitarimą su FIBA. Teoriškai komandos turi išleisti žaidėjus, jei jie sveiki ir patys nori atvykti.

Pernai metais, kas buvo sunkiausia, kai po rinktinės reikėjo jau pradėti darbus ir rinktinėje?

Manau, kad pernai gana daug nesusirinko į rinktinę. Tikiuosi, kad šiemet intesyvesnis bendravimas padės surinkti visus geriausius. Jei to nepadarome, kadangi esame maža šalis, nukenčiame tiek talentu, tiek kokybe.

Ar pavyko pakalbėti su Edgaru Ulanovu apie jo ateitį nacionalinėje komandoje?

Apie šių metų rinktinę nekalbėjau, o pernai jis turėjo savo nuomonę. Tuomet sakė, kad krūvis didelis, sezonas ilgas ir nori pailsėti. Jei kas matė, ir mano krūvis buvo 106 rungtynės, tad suprantu žaidėjus.

Kiek smagu matyti taip patobulėjusį Deividą Sirvydį, kuris yra rezultatyviausias Europos taurės žaidėjas. Ir ar matote dar panašų potencialą turinčio jaunimo?

Pernai buvo smagu žiūrėti ir jį, ir T. Jogėlą, ir Š. Marčiulionį, ir Ą. Tubelį. Jis šiemet mabai maloniai stebina. Negalvojau, kad jis taip įsilies į vyrų krepšinį. Tikiuosi, kad jis nenuleis rankų ir toliau sėkmingai eis į priekį.

Ar rinktinės kandidatų sąraše gali būti naujų veidų?

Visų pirma, reikia surinkti visus grandus. Smagu buvo pernai žiūrėti naują projektą, tai yra rezervinę rinktinę. Joje buvo daug jaunų, talentingų žaidėjų. Tad komanda bus veteranų ir jaunimo mišinys. Kiek žinau, federacija planuoja ir šiemet daryti kaip pernai, tai yra dėl minėtos rezervinės rinktinės.

Ar planuojate užsukti į rytoj vyksiantį sostinės derbį?

Rytoj neapsilankysiu, nebent Giedrius duos bilietų (juokiasi, – aut. past.). Dabar skirsiu daugiau laiko rinktinės narių ir kandidatų rungtynėms.

Ar pasižiūrite ir „Žalgirio“ rungtynes?

Taip, gerai žaidžia, laimi. Sveikinu (šypsosi, – aut. past.)

Kalbant apie ateitį, ko gero daugiau niekada nebeplanuojate derinti rinktinės ir klubinio krepšinio?

Neplanuoju. Jei kolega klaustų, pvz., Giedrius, patarčiau rinktis tik vieną kelią. Aš pats juo ėjau ir galiu pasakyti, sunku ir kartais neįmanoma darbo atlikti kokybiškai.

Finansiškai dirbti tik rinktinėje, ko gero, būtų nepalanku.

Baigsis sezonas ir tada žiūrėsime. Kiekvienas žmogus yra laisvas rinktis.

Kalbant apie pasibaigusį etapą su „Žalgiriu“. Galbūt pavyko sau pačiam išsaiškinti nesėkmingo sezono priežastis?

Nenorėčiau apie tai kalbėti, priežasčių buvo, nemanau, kad sezonas buvo toks nesėkmingas.

Ar kol kas nesulaukėte kitų klubų pasiūlymų dėl trenerio darbo?

Ne, kol kas nebuvo skambučių. Nei iš „Ryto“, nei iš kitur (šypsosi, – aut. past.).