Po pusantrų metų pertraukos į UFC grįžusi Julija Stoliareko patyrė pralaimėjimą

Penktadienį vyko oficiali svėrimų procedūra, kurioje J. Stoliarenko turėjo problemų. Lietuvė pirmuoju bandymu svėrė 126,25 svarus ir 0,25 svaro viršijo leistiną svorį, tačiau per papildomą valandą numetė dar 0,25 svaro ir antruoju bandymu tilpo į nustatytą svorio ribą.
Kova vyko stovėsenoje, o lietuvei buvo prakirsta akis. Nors J. Stoliarenko stengėsi spausti varžovę, tačiau G. Fernandes atakavo taikliau ir buvo pripažinta nugalėtoja.
Trečiajame raunde kovogojos tęsė pasirodymą stovėsenoje, kol įpusėjus raundui J. Stoliarenko bandė pereiti į parterį, tačiau nepavyko. Per likusį laiką J. Stoliarenko stengės spausti varžovę, tačiau brazilė sėkmingai atsilaikė ir teisėjų sprendimu šventė pergalę.
Antrajame raunde J. Stoliarenkos kairioji akis buvo prakirsta. Nors lietuvė stengėsi spausti brazilę, tačiau sužeisti jos nepavyko.
Pirmajame raunde kovotojos visą laiką praleido stovėsenoje. Raundo pabaigoje G. Fernandes pradėjo aktyviai atakuoti, tačiau į jos atakas atsakė ir J. Stoliarenko.
J. Stoliarenko paskutinį kartą kovojo 2024 m. vasarį, kai techniniu nokautu paskutinėmis kovos sekundėmis pralaimėjo brazilei Luanai Carolinai (11-4). Per savo karjerą UFC, J. Stoliarenko yra iškovojusi dvi pergales prieš Jessica-Rose Clark ir Molly McCann, tuo tarpu patyrusi penkis pralaimėjimus prieš Yana Santos, Julia Avila, Alexis Davis, Chelsea Chandler ir L. Carolina. Tiesa, J. Stoliarenkos paskutinės trys kovos vyko jau ne jai buvusioje įprastoje moterų lengviausio svorio kategorijoje (iki 135 svarų arba 61,2 kg), tačiau su Ch. Chandler ji kovojo tarpinėje svorio kategorijoje iki 140 svarų, kovoje prieš M. McCann debiutavo žemesnėje visų lengviausio svorio kategorijoje (iki 125 svarų arba 56,7 kg), o prieš L. Carolina dėl varžovės nepasiektos svorio ribos sutiko kautis tarpinėje svorio kategorijoje iki 128 svarų.
G. Fernandes 2024 m. iškovojo dvi pergales UFC, kai teisėjų sprendimu nugalėjo Carliu Judice ir skausmingu veiksmu įveikė Cong Wang. Visgi 2023 m., kai G. Fernandes debiutavo UFC, jai nebuvo tokie sėkmingi – ji teisėjų sprendimu pralaimėjo Kanados lietuvei Jasmine Jasudavicius bei taip pat teisėjų sprendimu nusileido Terezai Bleda. Per savo profesionalią karjerą G. Fernandes iškovojo 3 pergales nokautais arba techniniais nokautais, 3 – skausmingais veiksmais ir 4 – teisėjų sprendimais. Visi 3 jos pralaimėjimai patirti teisėjų sprendimais.
