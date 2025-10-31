Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Daliai lietuvių minint Heloviną, Vilniaus katedros bendruomenė rengia eiseną „Būk šviesa pasauliui“

2025-10-31 08:11 / šaltinis: BNS
2025-10-31 08:11

Daliai lietuvių penktadienį švenčiant Heloviną, Vilniaus katedros bendruomenė rengia eiseną „Būk šviesa pasauliui!“.

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

Daliai lietuvių penktadienį švenčiant Heloviną, Vilniaus katedros bendruomenė rengia eiseną „Būk šviesa pasauliui!“.

REKLAMA
6

Vilniaus arkivyskupijos teigimu, Visų šventųjų dienos išvakarėse rengiama žibintų eisena vyks nuo Katedros iki Visų šventųjų bažnyčios.

Šiuo renginiu siekiama Visų šventųjų dieną pasitikti „džiaugsmingai ir šviesiai – be siaubo, bet su viltimi ir bendrystės dvasia“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kol daugelis drožia Helovino moliūgus ir siaubūnų kaukes, vilniečiai ruošia žibintus ir šventųjų kostiumus. Visų šventųjų išvakarėse, kai pagal naujas tradicijas minimas Helovinas, Vilniaus arkikatedros šeimų bendruomenė kviečia eiti kitu keliu – ne bauginti, o džiuginti“, – rašoma arkivyskupijos pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Renginio metu dvasininkai siekia „kviesti šeimas, jaunimą, visus žmones autentiškai švęsti šventumą, kurti šviesos, džiaugsmo tradiciją, ne siaubo ir tamsos, kurių ir taip pilnas pasaulis.“

Po eisenos vyks mišios Visų šventųjų bažnyčioje.

Helovinas – anglosaksiškų šalyse kilusi šventė, kai pažymimas gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių ribos simbolinis išnykimas. Ji švenčiama spalio 31 dieną – Visų šventųjų dienos išvakarėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų