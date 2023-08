Po kraupios traumos į sportą grįžusi septynkovininkė Johnson-Thompson – vėl pasaulio čempionė

Trisdešimtmetė, kuri pasaulio čempione tapo ir prieš ketverius metus Dohoje, užsitikrino septynkovės auksą, drąsiai užėmusi antrąją vietą 800 metrų bėgimo rungtyje – varginančioje finalinėje rungtyje. Jos geriausio asmeninio rezultato – 2 minučių 5,63 sekundės – pakako, kad iškovotų titulą.

„Tiesiog žinojau, kad galiu įrodyti sau ir visiems žmonėms, kad vis dar galiu tai padaryti“, – emocingai kalbėjo K. Johnson-Thompson. „Tai yra sunkaus darbo kulminacija. Esu tokia laiminga, kad verkiu. Negaliu sustoti“.

K. Johnson-Thompson finišavo surinkusi 6740 taškų, sidabrą iškovojo praėjusių metų pasaulio bronzos medalio laimėtoja 22-ejų metų Anna Hall iš JAV (6720 taškų), o bronzą – Anouk Vetter iš Nyderlandų (6501 taškas).

“This is the culmination of so much hard work. I'm so happy, I'm crying. I can't help it. Today I knew that if I believed in myself, I could do it. But it wasn't easy."@JohnsonThompson reflects on her second #WorldAthleticsChamps 🥇



Heptathlon report 👇