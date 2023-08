Sezono lyderio nelaimė: užkliuvo už priešpaskutinio barjero ir buvo diskvalifikuotas

23-ejų sportininkas, kuriam ekspertai „kabino“ medalį 110 m barjeriniame bėgime, nebaigė trečiojo atrankos bėgimo. R.Broadbellas užkliuvo už priešpaskutinio barjero. Jamaikietis dar bandė pralįsti pro paskutinį barjerą, bet netrukus užkliuvo ir už jo bei trumpam atsidūrė varžovo takelyje. Galiausiai R.Broadbellui buvo skirta diskvalifikacija.

Jamaican Rasheed Broadbell favorite for the 110m Hurdles hit hurdle and crashes out at WAC. 2023 #Budapestwac #bounceback #residence #jamaicateam🇯🇲😳😟 pic.twitter.com/dLQmP7HvtA