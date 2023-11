Po kartaus „Man United“ pralaimėjimo – pikti žodžiai Lietuvos arbitrams: „Jie turi nustoti taip teisėjauti“

Kopenhagos komanda atsitiesė po atsilikimų 2:0 ir 3:2 ir iškovojo pirmąją šio sezono Čempionų lygos pergalę prieš „Man Utd“ praėjus 17 metų po to, kai „Parken“ stadione įveikė sero Alexo Fergusono komandą.

„United“ buvo priekyje, kol 42-ąją minutę Marcusas Rashfordas buvo pašalintas iš aikštės už spyrį Eliasui Jelertui, o iki pertraukos „Kobenhavn“ pelnė du įvarčius iš eilės.

E. Ten Hagas teigė, kad Mohamed Elyounoussi įvartis turėjo būti neužskaitytas, nes Kopenhagos žaidėjas buvo nuošalėje ir atsidūrė Andre Onana akiratyje. Taip pat jis ginčijo sprendimą nubausti Harry Maguire'ą už žaidimą ranka savo aikštėje, kuris leido Diogo Goncalvesui išlyginti rezultatą iš baudos aikštelės.

E. Ten Hago pyktis buvo ant Lietuvos teisėjų brigados su Donatu Rumšu priešakyje, kuris ir priėmė šiuos „Manchester United“ peikiamus sprendimus.

„United“ per visas ketverias Čempionų lygos rungtynes praleido po įvartį, o E. Ten Hagas mano, kad trys iš jų buvo ginčytini.

„Žaidimas negali būti toks, jis turi būti tam tikru aspektu objektyvus, o taip nėra“, – sakė jis.

Pralaimėjusių treneris taip pat kritikavo ir VAR procesą, dėl kurio buvo pašalintas Marcusas Rashfordas. Didieji „Parken“ stadiono ekranai rodė viena, tačiau teisėjas iš Lietuvos D. Rumšas tada patikrino epizodą per monitorių.

Įvarčio pakartojimai buvo sustabdyti ir sulėtinti, todėl, E. Ten Hago nuomone, aikštės teisėjas įvartį matė be konteksto.

„Manau, kad kai sulėtini, epizodas visada atrodo daug blogiau ir, kaip sakau, teisėjai užtrunka labai ilgai ir iš to padaro raudoną kortelę. Esu labai nusivylęs dėl tokių sprendimų.

Žaidimas niekada neturi būti toks, tai neturi nieko bendro su futbolu. Sprendimai turi būti priimami ir aš sutinku, kad ir šiame lygyje kai kurie priima neteisingus sprendimus, tačiau trimis tokiais sunkiais sprendimais kontroliuoji rungtynes, o mačas niekada neturi būti toks“, – po rungtynių kalbėjo strategas.

Kritikos lietuviui nepagailėjo ir buvęs „Manchester United“ žaidėjas Owenas Hargreavesas. Pertraukos metu paklaustas, ar minėtu epizodu turėjo būti skirta raudona kortelė, O. Hargreavesas atsakė: „Tikrai ne. Marcusas tik bandė pastatyti koją prieš kamuolį, jis net nežiūrėjo į gynėją.“

„Jis tiesiog bando pakelti koją, kad gynėjas atsitrenktų į jį. Kai matai nejudantį vaizdą, o tai yra pirmas dalykas, kurį pamatys teisėjas, kai prie jo prieis, jis atrodo siaubingai.

This is never a red card



Rashford is looking to protect the ball and leaves his foot a little too high. That makes it at most a yellow card



Football fans this is not the same as the Jones and Romero red cards as he has the ball under control



STOP USING STILL IMAGES pic.twitter.com/5ksR5bqutQ