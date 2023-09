Po itin grubaus pokšto apie Schumacherio būklę – „Formulės 1“ eksperto atsiprašymas

A.Lobato su kolegomis aptarinėjo Japonijos GP lenktynes, kai vienas iš laidos dalyvių pareiškė: „Tegul Adrianas Newey („Red Bull“ inžinierius – aut. past.) dreba, nes Antonio Lobato ateina“.

Tada A.Lobato apgailėtinai pajuokavo: „Tegul dreba Michaelis! Nors ne, ne Michaelis... Jis jau nebegali drebėti“.

Spanish commentator laughing at Michael Schumacher.



-Toni Cuquerella: "Let Adrian Newey tremble, Antonio Lobato is coming".



-Antonio Lobato: "Let Michael tremble, well not Michael, he can't tremble".



I haven't watched it on @DAZN_ES for years because these idiots host it. pic.twitter.com/PoJYNggo3Z