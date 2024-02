Po eilinio „Ryto“ fiasko KMT turnyre – kartūs „B tribūnos“ kritikos žodžiai komandai

Vilniečiai be KMT finalo liko jau ketvirtus metus iš eilės.

Priminsime, kad jie savaitgalį pusfinalyje 86:94 nusileido Panevėžio „7bet-Lietkabeliui“, o mače dėl trečiosios vietos 94:89 palaužė „Šiaulius“.

Po dar vieno fiasko KMT socialiniame tinkle „facebook“ karčių žodžių komandai negailėjo ištikimiausia vilniečių sirgalių grupė „B tribūna“.

„Dar vienas kupinas vilties taurės turnyras ir vėl viskas baigiasi didžiuliu nusivylimu. Keli šimtai rytfanių šį savaitgalį jautėsi kaip švilpiko dienoje - kažkur jau viskas matyta. Jaučiame, kad turime žymiai geresnę komandą, nei rodo rezultatai, bet deja potencialo parodyti niekaip nesiseka.

Panašu, kad komandoje tiesiog turime per daug apatiškų žaidėjų be jokio charakterio. Galima suabejoti netgi kai kurių motyvacija apskritai žaisti krepšinį. Apie kokį požiūrį į rungtynes mes galėjome kalbėti šeštadienį, kai priešininkai laipioja per mūsų žaidėjus, o mes į tai net nereaguojame. Praėjusį sezoną pavyko susimobilizuoti tik sezono pabaigoje, bet ar tai pavyks padaryti šįmet? Tokioje komandoje kaip „Rytas“, mentalitetas ir nusiteikimas rungtynėms apskritai turėtų būti paskutinė priežastis, kodėl galime pralaimėti rungtynes.

Ypatingai turint tokį palaikymą. Aišku, nebent jis žaidėjui nieko nereiškia ir jam visiškai nesvarbu ar žaisti čia, ar kokiam Pasvalyje.

Kita pastraipa skiriame kiekvienam važiavusiam ir palaikiusiam komandą kartu. Norime ne tik dainuoti savo himno žodžius, bet kartu ir gyventi jais, todėl eilutės „Kartais būna dienų, kai labai tau sunku, bet reikia tai išgyventi. Privalai būt stiprus vėl į kovą kartu, tvirtu žingsniu reikia žengti…“ šįkart buvo išpildytos su kaupu.

Net ir po gniuždančio pralaimėjimo rungtynes pradėjome galingu palaikymu, motyvacijos ieškodami ne aikštėje, o savyje ir kiekviename atvykusiame palaikyti Ryto, net ir rezultatams netenkinant. Ačiū, ačiū, ačiū kiekvienam buvusiam kartu. Šis klubas tuom ir ypatingas - tokiais žmonėmis kaip mes“, – rašė „B Tribūna“.