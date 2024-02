Europos čempionato atrankos reitinge Lietuvos rinktinė atsidūrė pirmajame penkete

Pirmoje vietoa atiteko Prancūzijai, antroje vietoje – pasaulio vicečempionė Serbija, trečioje – ispanai, ketvirtoje – graikai.

Už lietuvių nugaros atitinkamai šešti yra italai, septinti vokiečiai, aštunti – latviai, devinti – čekai, o dešimtuką užbaigia Slovėnijos rinktinė.

„Tik priminimas, kad lietuviai buvo per vieną metimą nuo to, kad nepasiektų praaėjusi čempionato, bet esame tikri, jog rūbinėje kabės užrašas: „Prašau, nebekartokime to“, – rašo FIBA, prisimindami lemiamą Manto Kalniečio bloką rungtynėse su Danijos rinktine.

„Į rinktinę grįžta Edgaras Ulanovas ir Rokas Giedraitis, o tuo tikrai bus patenkintas Kazys Maksvytis, kuris šiame vasario „lange“ turi tvarkingą sudėtį“, – priduriama FIBA pranešime.

Artėjančiame atrankose lange Lietuvos rinktinės laukia dvejos rungtynės. Ketvirtadienį Kazio Maksvyčio auklėtiniai susitiks namuose su lenkais, kurie reitinge yra dvyliki, o po savaitės laukia išvyka į Estiją. Šios šalies rinktinė reitinge yra 22-oje vietoje.

Abejas atrankos rungtynes tiesiogiai transliuos TV3 kanalas ir portalas tv3.lt.

🚨 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗩𝗘 𝗕𝗘𝗘𝗡 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗢𝗥 🚨



Do you agree with Volume 1 of the @LiveSmart #EuroBasket 2025 Qualifiers Power Rankings? 🤔



📊 Click below for the full list