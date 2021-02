Po diskvalifikuotos pasaulio čempionės pasiteisinimų – griežta antidopingo agentūros pozicija

Sportininkei buvo skirta dvejų metų diskvalifikaciją. Pati irkluotoja vėliau federacijos išplatintame pranešime bandė aiškinti šią situaciją teigdama, neva įtakos testui galėjo daryti azijietiškas maistas, kurį ji valgė keletą dienų prieš atliktą dopingo testą.

„Iki šiol sunku patikėti, kad taip nutiko, bet mano sąžinė švari, nes tikrai specialiai nepirkau kažkokio papildo, kuriame būtų draudžiama medžiaga“, – tikino I. Adomavičiūtė.

Vis dėlto Lietuvos antidopingo agentūros tokie paaiškinimai neįtikino.

„Lietuvos antidopingo agentūra, reaguodama į viešai pasirodžiusius diskvalifikuotos sportininkės Ievos Adomavičiūtės ir jos atstovų komentarus dėl maisto produktų įtakos teigiamam dopingo kontrolės testui, nori informuoti, kad tai yra tik nepagrįstos ir neįrodytos sportininkės gynybos versijos.

Maisto produktuose, kuriuos sportininkė teigia valgiusi, nebuvo nustatyta jokių draudžiamųjų medžiagų. Sportininkės nurodomas laukinis imbieras, kuriame galima rasti draudžiamųjų medžiagų, yra visai kitas augalas, nei tas, kurį dauguma vartojame kasdien, ir jis Lietuvoje net nėra naudojamas. O daugumos mėgstamoje imbierų ar žalioje arbatoje nėra nustatyta jokių draudžiamųjų medžiagų.

Nepaisant to, mes visada raginame sportininkus būti atsargiems naudojant įvairius žolelių preparatus ar papildus iš Rytų šalių ir geriausia jų vengti, nes sportininkas atsako už tai, kas patenka į jo organizmą.

Sportininkės mėginyje rastas higenaminas dažniausiai randamas prieštreniruotiniuose ir svorio metimui skirtuose papilduose.

Be to, prieš kelis metus Pasaulinė antidopingo agentūra net nustatė higenamino ribą, nuo kurios radimo mėginyje laboratorijos praneša apie teigiamą dopingo kontrolės testą, taip padėdama sportininkams sumažinti riziką naudojant kai kuriuos produktus per atsitiktinumą gauti teigiamą dopingo kontrolės testą“, – rašoma agentūros pranešime.

I. Adomavičiūtės 2020 m. rugpjūčio 19 d. – ne varžybų metu – surinktame mėginyje rastą medžiagą higenaminą pranešė rugsėjo 15 d. Nuo 2017 m. sausio 1 d. higenaminas buvo įtrauktas į WADA (Pasaulio antidopingo agentūros) draudžiamų medžiagų sąrašą kaip S3 grupės beta-2 agonistas.

Ši medžiaga yra draudžiama tiek varžybų, tiek ne varžybų metu.

Dėl dviejų metų diskvalifiakcijos sportininkė praleis vasarą vyksiančias Tokijo žaidynes, kuriose turėjo dalyvauti poroje su Milda Valčiukaite.

Ši pora prieš keletą metų triumfavo pasaulio čempionate. I.Adomavičiūtė yra 5 kartus tapusi pasaulio čempione įvairiose amžiaus grupėse.