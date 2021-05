„PlayStation 5“: ką reikia žinoti kiekvienam žaidėjui?

Naujausia „PlayStation 5“ konsolė, paženklinusi devintosios konsolių kartos pradžią – ne išimtis. Visgi, ką vertėtų žinoti kiekvienam žaidėjui, kuris naudojasi ar domisi „PlayStation“ serijos modeliais? Įžvalgomis dalijasi internetinė žaidimų parduotuvė „Eneba“.

Novatoriški techniniai sprendimai

Praėjo jau pusmetis nuo tada, kai rinkoje pasirodė naujoji konsolė, tačiau „PlayStation 5“ kainos išlieka tokios pat. Panašu, kad šios kainos nekis ir artimiausiu metu, nes rinkoje vyrauja šių modelių trūkumas. Kas lemia tokią paklausą? Atsakymas elementarus – PS5 konsolės galia. Arši konkurencija tarp „Microsoft“ ir „Sony“ firmų yra naudinga žaidimų entuziastams tuo, kad dėl jos gimsta novatoriški sprendimai siekiant pritraukti didesnį pirkėjų skaičių. Regis, ir šį kartą „Sony“ triumfuoja, nes eilė norinčių įsigyti PS5 konsolę ilgėja, o pirkėjų neglumina ir konsolės kaina.

PS5 konsolėje įdiegta RDNA 2 GPU vaizdo plokštė ir aštuonių branduolių AMD Zen 2 procesorius, kurio taktinis dažnis siekia 3,5 GHz. Tai suteikia galimybę pasiekti aukščiausią vizualinę kokybę, o jei turite tinkamą televizorių, net ir 8K raišką. Šių specifikacijų dėka filmų transliavimas pakylėtas į naują lygmenį, tuo tarpu net geriausi PS5 žaidimai veikia sklandžiai, siekdami 120 kadrų per sekundę greitį. Konsolės galia siekia 10,28 teraflopų, tad atsižvelgiant į šiuos skaičius, neturėtų stebinti tai, kad PS5 konsolės galia pranoksta lūkesčius. Na, o viską vainikuoja 825 GB talpos SSD kietojo disko duomenų įvesties ir išvesties greitis, kuris siekia vos kelias sekundes, todėl žaidėjai gali mėgautis optimaliu užkrovimo greičiu.

Atgalinis žaidimų suderinamumas

Viena iš aktualiausių „PlayStation 5“ konsolės funkcijų – atgalinis žaidimų suderinamumas. Net 76 milijonų žaidėjų visame pasaulyje naudoja „PlayStation 4“ konsolę, todėl ypatingai svarbu, kad naujoji dedikuota žaidimų sistema turėtų šią funkciją, kuria ilgus metus didžiavosi „Microsoft“. Ši karta yra ypatingai gera „PlayStation“ serijos gerbėjams, nes naujoji PS5 konsolė turi išplėtotą atgalinį suderinamumą – galima žaisti beveik visus PS4 žaidimus, todėl nereikia jų skubėti išmesti ar mainyti kitiems. Tai, kad „Sony“ nusprendė įdiegti šią funkciją, buvo viena iš priežasčių, lėmusių PS5 modelio triumfą varžybose su „Microsoft“.

Daugelis kūrėjų suskubo atnaujinti PS4 konsolei pritaikytus žaidimus, kaip „The Witcher 3: Wild Hunt“, „Tom Clancy‘s Rainbow Six: Siege“, „Borderlands 2“, „Assassin‘s Creed: Valhalla“, „DOOM Eternal“, „Dead by Daylight“, „No Man‘s Sky“ ir daugelį kitų kūrinių, besipuikuojančių kompiuterinių žaidimų populiarumo viršūnėje. Didžioji dalis žaidimų sulaukė nemokamo atnaujinimo, kuris pritaiko jų veikimą naujausiai „PlayStation“ serijos konsolei, todėl žaidėjams tai nieko nekainuoja. Be to, iš esmės perdirbamas ne vienas senesnės kartos „Sony“ ekskliuzyvinis kūrinys, pritaikomas pilnavertei „PlayStation 5“ patirčiai, kaip ir kulto klasika laikomas „Demons’s Souls“ žaidimas.

Sulaukiamo dėmesio nusipelniusi konsolė

„PlayStation 5“ konsolė – žaidimų įranga, išpildanti visas iki šiol brandintas žaidėjų fantazijas, liečiančias technines galimybes bei kitus niuansus, kaip įspūdingą žaidimų pasirinkimą. Visos aptartos naujosios PS5 konsolės galimybės vilioja naujus žaidėjus siūloma žaidimų patirtimi bei bendru multimedijos paketu.

„Sony" dar kartą įrodė, kad šiai kompiuterinių žaidimų industrijos galiūnei ribų nėra.