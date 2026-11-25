Kitą sezoną H. Pattenas žais kartu su kitu britu Nealu Skupskiu. Tuo metu H. Heliovaara savo tinklaraštyje neslėpė emocijų ir prisipažino jaučiantis „didelį nusivylimą ir net pyktį“.
„Jaučiausi tarsi paliktas likimo valiai, nes tokiu sezono metu turėjau iš naujo ieškoti partnerio. Beveik visi aukščiausio lygio ar netoli jo esantys žaidėjai jau buvo susitarę dėl 2027 metų porų“, – rašė suomis.
Į jo pasisakymą socialiniuose tinkluose netruko sureaguoti teniso gerbėjai. H. Patteno treneris Calvinas Bettonas gynė savo auklėtinį ir tikino, kad viso proceso metu buvo gerbiami suomio interesai.
„Galiu užtikrinti, kad kiekviename etape vienas svarbiausių mūsų rūpesčių buvo parodyti Harriui deramą pagarbą“, – rašė treneris.
Vis dėlto užkulisiuose jau kurį laiką buvo kalbama apie galimą poros išsiskyrimą. Nors 2026-ieji H. Pattenui ir H. Heliovaarai buvo sėkmingi – jie antrą kartą per trejus metus triumfavo Vimbldone ir sezoną baigė būdami pirmoje pasaulio reitingo vietoje, antroje metų pusėje jų rezultatai ėmė prastėti. Nuo gegužės pradžioje vykusio Madrido turnyro, kuriame jie iškovojo šeštąjį titulą per dešimt varžybų, pora laimėjo vos du iš devynių susitikimų su 15 geriausių pasaulio dvejetų komandų.
Prie rezultatų smukimo galėjo prisidėti ir 37-erių H. Heliovaaros sveikatos problemos. Suomį kamuoja ankilozinis spondilitas – uždegiminė stuburo liga, galinti paveikti jo padavimą. Pasak su pora artimai susijusių šaltinių, sunkumų kyla žaidžiant šaltomis sąlygomis arba per trumpą laiką sužaidus kelis mačus.
Šį sezoną duetas turėjo galimybių laimėti net tris „Didžiojo kirčio“ turnyrus, tačiau triumfavo tik Vimbldone. „Roland Garros“ finale ir „US Open“ pusfinalyje patirti pralaimėjimai išryškino poros problemas. Per šiuos mačus H. Pattenas nepralaimėjo nė vienos savo padavimų serijos, o H. Heliovaara – net 7.
Galimas išsiskyrimas buvo svarstomas dar po nesėkmės „US Open“ turnyre, tačiau H. Pattenas norėjo suteikti partneriui kuo daugiau laiko įrodyti, kad šis gali pagerinti nugaros būklę. Galutinį sprendimą britas priėmė po to, kai pora penktadienį pralaimėjo paskutinį mačą Turine vykusiame ATP sezono baigiamajame turnyre. Tiesa, pats H. Pattenas tą vakarą taip pat turėjo rimtų sveikatos problemų – dėl ūmaus virškinimo sutrikimo jam net prireikė kibiro prie korto.
H. Heliovaara kitą sezoną žais su britu Julianu Cashu, kuris 2025 metais Vimbldone triumfavo kartu su tautiečiu Lloydu Glasspoolu.
Kritikos H. Pattenas sulaukė ir dėl to, kad apie sprendimą nutraukti bendradarbiavimą partneriui pranešė telefonu. Vis dėlto, kaip skelbia „The Telegraph“, po paskutinio pralaimėjimo Turine britas dėl prastos savijautos buvo užsidaręs tualeto kabinoje, o H. Heliovaara iškart išvyko namo į Helsinkį.
H. Patteno treneris priminė, kad dvejetų tenise tokie išsiskyrimai yra įprasta šio sporto dalis.
„99 proc. dvejetų porų išsiskiria arba dėl to, kad rezultatai neatitinka lūkesčių, arba dėl to, kad žaidėjų reitingai neleidžia patekti į norimus turnyrus. Toks jau šis sportas“, – teigė C. Bettonas.
Tuo metu pats H. Pattenas neseniai atkreipė dėmesį ir į kitą dvejetų teniso problemą. Turine vykusioje ceremonijoje, kurioje buvo pagerbti geriausi sezono dvejetų žaidėjai, britas sukritikavo ATP vadovybę, nes ceremonijoje nepasirodė organizacijos pirmininkas Andrea Gaudenzi ir generalinis direktorius Eno Polo.
„Būtų buvę malonu, jei šiandien jie būtų buvę kartu su mumis aikštėje. Bet štai mes čia – vieni“, – sakė H. Pattenas.
Dvejetų teniso ateitis šiuo metu kelia vis daugiau klausimų. ATP svarsto mažinti dvejetų varžybų dalyvių skaičių turnyruose ir apie 15 mln. svarų sterlingų (maždaug 17 mln. eurų) iš dvejetų prizinių fondų perskirstyti vienetų žaidėjams.
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