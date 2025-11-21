 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pirmasis „Kauno Žalgirio“ naujokas – Joris Moutachy

2025-11-21 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 16:44

FK „Kauno Žalgiris“ pasiekė susitarimą su pirmuoju artėjančio sezono naujoku. Prie Lietuvos futbolo čempionų prisijungs Lietuvoje jau rungtyniavęs Joris Moutachy.

Rungtynių akimirka | Elvio Žaldario nuotr.



0

28-erių krašto gynėjas pastaruosius dvejus metus vilkėjo Vilniaus „Žalgirio“ komandos marškinėlius. Per dvejus metus J.Moutachy kartą tapo Lietuvos čempionu, o per daugiau nei 80 rungtynių atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

„Orleans“ ir „Troyes“ klubų akademijose Prancūzijoje tobulėjęs futbolininkas profesionalo karjerą pradėjo žemesnėse šios šalies futbolo lygose, o prieš persikeldamas į Lietuvą žaidė „Ligue 2“ pirmenybėse, „Chamois Niort“ ekipoje.

Prancūzijoje gimęs gynėjas 2023-2024 m. taip pat atstovavo Martinikos futbolo rinktinei CONCACAF Tautų lygoje.

Oficialiai „Kauno Žalgirio“ nariu J.Moutachy taps atvykęs į Lietuvą ir praėjęs medicinę patikrą.

