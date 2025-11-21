 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos moterų rinktinė metus baigs kontrolinėmis rungtynėmis Estijoje

2025-11-21 13:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 13:50

Lietuvos nacionalinė moterų futbolo rinktinė metus užbaigs kontrolinėmis rungtynėmis Estijoje.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė | Elvio Žaidario nuotr.

Lietuvos nacionalinė moterų futbolo rinktinė metus užbaigs kontrolinėmis rungtynėmis Estijoje.

Tomo Ražanausko treniruojama komanda pirmadienį susirinks treniruočių stovykloje Kaune, o trečiadienį išvyks į Taliną, kur šeštadienį žais kontrolines rungtynes su Estijos moterų rinktine.

Rungtynės 15.30 val. Lietuvos laiku vyks Vymsio halės manieže, Talino apskrityje.

Tai bus paskutinės moterų rinktinės rungtynės šiais metais. Priminsime, kad rinktinė šiemet žaidė moterų tautų lygos varžybose bei Baltijos taurės turnyre, o kitąmet jų laukia startas pasaulio čempionato atrankos turnyre.

Verta paminėti, kad būtent Estija bus viena iš Lietuvos rinktinės varžovių grupėje, kur taip pat teks žaisti su Bosnijos ir Hercegovinos bei Lichtenšteino nacionalinėmis rinktinėmis.

Tuo tarpu šioje stovykloje pirmą kartą kvietimo į rinktinę sulaukė Anglijoje rungtyniaujanti lietuvių kilmės gynėja Athena Diachenko.

Moterų rinktinės sudėtis kontrolinėms rungtynėms Estijoje:

Vartininkės

Greta Lukjančukė (FK „Gintra“)

Meda Šeškutė („Vicenza“ WFC, Italija)

Gynėjos

Austė Bernotaitė (FC „Hegelmann“)

Athena Diachenko („Actonians“ WFC, Anglija)

Laura Kubiliūtė (FK „Gintra“)

Milda Liužinaitė (FC „Hegelmann“)

Tereza Romanovskaja (FK „Gintra“)

Loreta Rogačiova (KS „Polonia Środa Wielkopolska“, Lenkija)

Greta Valikonienė (FK „TransINVEST“)

Lolita Žižytė (FK „TransINVEST“)

Saugės

Justina Blaževičiūtė (FK „Gintra“)

Marija Galkina (FK „TransINVEST“)

Emilija Giržutaitė („St. Pauli“, Vokietija)

Monika Grikšaitė(FK „Banga“)

Ema Kriaučiūnaitė (FC „Hegelmann“)

Ugnė Lazdauskaitė (MFA „Žalgiris“-MRU)

Algimantė Mikutaitė (FK „Gintra“)

Viltė Švarcaitė (FK „Banga“)

Liucija Vaitukaitytė (FC „Como“, Italija)

Puolėjos

Rimantė Jonušaitė (RSC „Anderlecht“, Belgija)

Kamilė Vaičiulaitytė (FC „Hegelmann“)

**********

Moterų rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:

Lapkričio 29 diena (šeštadienis)

15.30 val. Estija – Lietuva

