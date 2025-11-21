„Kauno Žalgirio“ marškinėlių nebevilkės ir Bah-Traore

Vokietijos ir Togo pilietybes turintis futbolininkas į Kauną iš Suomijos atvyko 2025-ųjų pradžioje ir per sezoną spėjo sužaisti 36 susitikimus visuose turnyruose. Per juos pelnė įvartį ir atliko tris rezultatyvius perdavimus.
Vieninteliu tiksliu savo smūgiu H.Bah-Traore prisidėjo prie žalgiriečių pergalės 3:1 prieš Kauno rajono „Hegelmann“.
„Didžiuojuosi, kad tapau šio klubo istorijos dalimi ir kartu iškovojome titulą. Šiemet labai daug ko išmokau ir šį savo etapą prisiminsiu pozityviai“, – išvykdamas Žalgiris.lt sakė gynėjas.
„Kauno Žalgiris“ dėkoja futbolininkui už čempioniškus metus ir linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.
Prieš tai „Kauno Žalgiris“ jau atsisveikino su Temuru Chogadze, Divine‘u Naah ir Dejanu Kerkezu.
