TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgirio“ marškinėlių nebevilkės ir Bah-Traore

2025-11-21 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 11:36

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas artėjančiam sezonui ieškos pamainos išvykstančiam krašto gynėjui Haymennui Bah-Traore, su kuriuo sutartis baigėsi po sezono.

Haymennas Bah-Traore | Elvio Žaidario nuotr.

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas artėjančiam sezonui ieškos pamainos išvykstančiam krašto gynėjui Haymennui Bah-Traore, su kuriuo sutartis baigėsi po sezono.

0

Vokietijos ir Togo pilietybes turintis futbolininkas į Kauną iš Suomijos atvyko 2025-ųjų pradžioje ir per sezoną spėjo sužaisti 36 susitikimus visuose turnyruose. Per juos pelnė įvartį ir atliko tris rezultatyvius perdavimus.

Vieninteliu tiksliu savo smūgiu H.Bah-Traore prisidėjo prie žalgiriečių pergalės 3:1 prieš Kauno rajono „Hegelmann“.

„Didžiuojuosi, kad tapau šio klubo istorijos dalimi ir kartu iškovojome titulą. Šiemet labai daug ko išmokau ir šį savo etapą prisiminsiu pozityviai“, – išvykdamas Žalgiris.lt sakė gynėjas.

„Kauno Žalgiris“ dėkoja futbolininkui už čempioniškus metus ir linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.

Prieš tai „Kauno Žalgiris“ jau atsisveikino su Temuru Chogadze, Divine‘u Naah ir Dejanu Kerkezu.

