Pirmajame „Žalgirio“ laidos „Po treniruotės“ epizode – T.Masiulis

Dainininkė bei laidų vedėja naujoje rubrikoje kalbins „Žalgirio“ komandos narius. Tiesa, pokalbiai bus orientuoti ne į aktualijas krepšinio aikštelėje, o į pašnekovų pažinimą, jų hobius, laisvalaikio leidimo būdus ar įvairiausius prisiminimus.
Pirmuoju „Po treniruotės“ pašnekovu tapo naujasis „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis, laidoje pasidalijęs šiltais atsiminimais apie vaikystę, savo laisvalaikį bei Kauno sporto halę, kurioje ir pradėjo profesionalo karjerą.
„Po treniruotės įėjęs į namus pabučiuoju žmoną, tuomet pavakarieniaujame, o likusį vakarą dažniausiai leidžiu prie televizoriaus ir žiūriu įvairius sporto įvykius“, – apie savo dieną atviravo T.Masiulis.
Pokalbį E.Jurgaitytė ir T.Masiulis pradėjo vaikščiodami Kauno Ąžuolyne, kuriame strategas praleido nemažą dalį jaunystės.
„Prieš kiekvieną sezoną čia praleisdavome po porą savaičių ir išliedavome nemažai prakaito. Visko čia būdavo, nes treneris prigalvodavo įvairiausių pratimų, kad būtų įdomiau – krosus bėgdavome, tarp medžių šokinėdavome“, – su šypsena prisiminė treneris.
Vėliau T.Masiulis prisiminė ir mokyklos laikus, papasakojo apie mėgstamiausius patiekalus ir, kurių šalių virtuvės jam artimiausios. Pokalbiui besitęsiant, treneris sužaidė „šis ar tas“ žaidimą, o tuomet atsakė į daug kam rūpintį klausimą apie darbinį santykį su sūnumi.
„Kai „Rytas“ susitiks su „Žalgiriu“, žmona tikrai palaikys ne mane“, – juokėsi T.Masiulis.
„Kažkada juokėmės, kad vieną kėlinį turės sirgti už vieną, kitą kėlinį už kitą. Kai Gytis žaidė „Žalgirio“ dubleriuose, aš jį treniravau, tad tuomet krepšinio tema buvo šiek tiek uždrausta namuose. Vienu metu žmona buvo uždraudusi ir žaisti kieme vienas prieš kitą, nes neretai baigdavosi ašaromis, kadangi nė vienas nenorėjome nusileisti. Visgi susikovus dabar, jau tektų pasiduoti“, – apie krepšiniu gyvenančią šeimą atviravo strategas.
Pokalbio metu T.Masiulis taip pat sudarė ir savo svajonių starto penketą iš buvusių komandos draugų arba treniruotų krepšininkų pagal jų asmenybes bei atskleidė, kurį kolegą rinktųsi gimtadienio šventės vedimui, o su kuriuo galėtų kurti bendrą verslą.
Galiausiai, pokalbis persikėlė į Kauno sporto halę, kurioje treneris pasidalijo ypatingu atsiminimu iš šios vietos.
„Prisimenu, kai 1996 m. žaidėme finalą prieš „Atletą“ ir serijoje atsilikinėjome 0:2. Atsimenu, ryte atėjau į salę prasimėtymui ir suvokiau, kad vakare čia bus pilna žmonių, o aš būsiu aikštelėje. Visada eidavau į hale žiūrėti rungtynių, o dabar žmonės ateis pažiūrėti į mane. Iki dabar tas jausmas vis dar stovi akyse“, – su pasididžiavimu kalbėjo T.Masiulis.
Kviečiame įsijungti pirmąją „Po treniruotės“ laidą „Žalgirio“ „YouTube“ kanale ir išgirsti daugiau apie T.Masiulio vasarą, aktyvų poilsį, legendines nuotraukas su Eurolygos trofėjais bei kas pastarajam labiau imponuoja – Džordana Butkutė ar Jessica Shy?
