Ritmą pajutęs Radzevičius: apie naują rinktinės veidą ir Valančiūno jėgą

„Natūralu, kad Rokas (Jokubaitis) buvo pusė mūsų komandos, turėjom persigrupuoti, nauji vaidmenys, o laiko daug pasiruošti nėra... Pradžioje tai ir matėsi, pasimetę buvome, o tada ir Margirio (Normanto) trauma... –
Krepsinis.net sakė G.Radzevičius. – Nieko nepadarysi, reikia eiti ir kovoti, bet labai gaila dėl traumų. Žaidimo dalis.“
„Tos traumos... – išsiplėtė G.Radzevičius. – Dažnai žaidžiame, nėra ko norėti. Matome, kiek čempionate žaidėjų iškrito. Nieko nepadarysime, reikia eiti kovoti, nesvarbu keliese.“
Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija
(48 nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Švedija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
– Kaip apskritai Jokubaičio netektis pakeitė žaidimą?
– Kamuolys pas jį rankose buvo 6 savaites, ruošėmės taip žaisti ir staiga jo nėra, reikia persigrupuoti per vieną dieną. Nėra lengva, bet, manau, kiti žaidėjai visai neblogai pasirodė ir jį pakeitė.
– Margirio trauma – rimta? Kas girdėti?
– Jis pasuko čiurną nesmagiai. Reikės klausti gydytojų, bet neatrodė labai gerai.
– Šiandien daugiau minučių teko sužaisti. Kaip su nuovargiu?
– Aišku, kažkiek jaučiasi, bet visoms komandoms tokios pačios sąlygos. Jaučiasi nuovargis, bet visi taip žaidžia. Turime eiti ir žaisti.
– Po pertraukos buvo taktinių pokyčių?
– Kažkiek. Pradžioje nesigavo surasti Joną (Valančiūną), jam prieš šitą lygį nėra ką žaisti. Kažkiek jį suradome ir tai padėjo atsiplėšti. Jis buvo raktas į pergalę.
– Antrame kėlinyje pats skausmingai kritai ant parketo. Ar buvo skausmo?
– Buvo, momentinis. Nusileidau ant riešo, truputį jaučiasi, bet nieko ypatingo, manau. Tikiuosi, nieko baisaus.
– Kokiomis nuotaikomis vykstama į Rygą?
– Nėra kur trauktis. Žaidžiame penki prieš penkis. Turime visi susigrupuoti bendromis jėgomis ir negalvoti, kad kažką pralaimėjome. Prasideda atkrintamosios, turime atidirbti.
– Įžaidėjais lieka du debiutantai – Arnas Velička ir Ignas Sargiūnas. Kaip jiems sekasi?
– Aišku, kažkiek jaučiasi, bet jie turi charakterį, kovoja ir stengiasi. Jiems irgi geras šansas parodyti save. Žiūrėsime, kaip bus.
– Ar galima sakyti, kad šiandien pats geriausiai jauteisi čempionate?
– Taip, kažkiek persigrupavome. Buvo Rokas, tai kamuolys – pas jį, o mano vaidmuo kitas. Tiesiog darau, ko reikia treneriams.
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Šaltinis:
krepsinis.net
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes
TIK per Go3!