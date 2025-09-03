Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Ritmą pajutęs Radzevičius: apie naują rinktinės veidą ir Valančiūno jėgą

2025-09-03 18:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 18:56

Lietuvos rinktinė sunkiai pradėjo mačą, bet po pertraukos perlaužė rungtynes prieš Švediją, o Gytis Radzevičius buvo vienas pagrindinių pergalės kalvių. Vilnietis per 28 minutes surinko 13 taškų ir 14 naudingumo balų, o tai – geriausias jo mačas Europos čempionate.

Lietuvos rinktinė sunkiai pradėjo mačą, bet po pertraukos perlaužė rungtynes prieš Švediją, o Gytis Radzevičius buvo vienas pagrindinių pergalės kalvių. Vilnietis per 28 minutes surinko 13 taškų ir 14 naudingumo balų, o tai – geriausias jo mačas Europos čempionate.

0

„Natūralu, kad Rokas (Jokubaitis) buvo pusė mūsų komandos, turėjom persigrupuoti, nauji vaidmenys, o laiko daug pasiruošti nėra... Pradžioje tai ir matėsi, pasimetę buvome, o tada ir Margirio (Normanto) trauma... – Krepsinis.net sakė G.Radzevičius. – Nieko nepadarysi, reikia eiti ir kovoti, bet labai gaila dėl traumų. Žaidimo dalis.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tos traumos... – išsiplėtė G.Radzevičius. – Dažnai žaidžiame, nėra ko norėti. Matome, kiek čempionate žaidėjų iškrito. Nieko nepadarysime, reikia eiti kovoti, nesvarbu keliese.“

– Kaip apskritai Jokubaičio netektis pakeitė žaidimą?

– Kamuolys pas jį rankose buvo 6 savaites, ruošėmės taip žaisti ir staiga jo nėra, reikia persigrupuoti per vieną dieną. Nėra lengva, bet, manau, kiti žaidėjai visai neblogai pasirodė ir jį pakeitė.

– Margirio trauma – rimta? Kas girdėti?

– Jis pasuko čiurną nesmagiai. Reikės klausti gydytojų, bet neatrodė labai gerai.

– Šiandien daugiau minučių teko sužaisti. Kaip su nuovargiu?

– Aišku, kažkiek jaučiasi, bet visoms komandoms tokios pačios sąlygos. Jaučiasi nuovargis, bet visi taip žaidžia. Turime eiti ir žaisti.

– Po pertraukos buvo taktinių pokyčių?

– Kažkiek. Pradžioje nesigavo surasti Joną (Valančiūną), jam prieš šitą lygį nėra ką žaisti. Kažkiek jį suradome ir tai padėjo atsiplėšti. Jis buvo raktas į pergalę.

– Antrame kėlinyje pats skausmingai kritai ant parketo. Ar buvo skausmo?

– Buvo, momentinis. Nusileidau ant riešo, truputį jaučiasi, bet nieko ypatingo, manau. Tikiuosi, nieko baisaus.

– Kokiomis nuotaikomis vykstama į Rygą?

– Nėra kur trauktis. Žaidžiame penki prieš penkis. Turime visi susigrupuoti bendromis jėgomis ir negalvoti, kad kažką pralaimėjome. Prasideda atkrintamosios, turime atidirbti.

– Įžaidėjais lieka du debiutantai – Arnas Velička ir Ignas Sargiūnas. Kaip jiems sekasi?

– Aišku, kažkiek jaučiasi, bet jie turi charakterį, kovoja ir stengiasi. Jiems irgi geras šansas parodyti save. Žiūrėsime, kaip bus.

– Ar galima sakyti, kad šiandien pats geriausiai jauteisi čempionate?

– Taip, kažkiek persigrupavome. Buvo Rokas, tai kamuolys – pas jį, o mano vaidmuo kitas. Tiesiog darau, ko reikia treneriams.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

