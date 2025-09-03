Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Valančiūnas: apie Normanto traumą ir sutrikimą pirmoje mačo dalyje

2025-09-03 18:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 18:49

Lietuvos rinktinė Europos čempionato pirmojo etapo kovas baigė pergale, kai 74:71 nugalėjo Švedijos krepšininkus.

1

18 taškų pelnęs, 9 kamuolius atkovojęs ir 25 naudingumo balu surinkęs Jonas Valančiūnas po dvikovos pripažino, kad pradžioje komanda buvo pasimetusi, bet vėliau surado savąjį ritmą ir pasiekė sunkią pergalę.

„Pergalę lėmė komandinis žaidimas. Pradžioje buvome pasimetę, pridarėme daug kvailų klaidų. Antroje dalyje pavyko kažkaip išsitaisyti jas, pakalbėjome rūbinėje, kad negalime žaisti taip neprotingai“, – sakė centras.

Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija
FOTOGALERIJA. Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija

– Sunki pergalė prieš švedus parodo komandos atspindį be R.Jokubaičio ar komandai dar reikia laiko?

– Mums trūksta Roko, nes jis buvo mūsų lyderis atakose, sudėliodavo viską į vietas. Dabar viskas, turime verstis be jo. Buvo geras testas visiems, nes parodė, ko trūksta, kaip viskas bus. Esame be Jokubaičio ir turime viską susidėlioti taip, kad viskas veiktų ir be Roko. Sunkus mačas, daug sunkių momentų, bet parodėme, kad mes ir sudėtingu metu galime persigrupuoti.

– Kiek komandą paveikia tai, kad dar vienas žaidėjas gavo traumą?

– Pažiūrėsime, kiek rimta. Margiris yra kareivis. Manau, kad atsigaus ir eis žaisti.

– Tikitės mačo su latviais?

– Visko gali būti šiame čempionate. Matėme daug staigmenų, kaip kad Juodkalnijos pralaimėjimas britams. Turime ruoštis bet kam.

– Kaip įvertintumėte komandos pasirodymą pirmajame etape?

– Nenoriu rašyti pažymių. Reikia išsilaižyti žaizdas. Rungtynės parodė, kad reikia dar pridėti mums. Nėra Roko, bet yra kiti žaidėjai. Turime dar kelias dienas ir viskas bus gerai.

– Vis dar matome nemažai švilpukų, po kurių nesate patenkintas.

– Ar matėte, kad būtų švilpukas prieš žaidėją, po kurio jis būtų patenkintas? Visada nori geriausio, visada nori, kad visi sprendimai būtų naudingi tau. Visi darome klaidų, gal ir teisėjai kažkur kažko nepamato, bet tai yra žmogiška. Nėra žmogaus, kuris kažkur neklystų.

