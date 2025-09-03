Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Turkija – Serbija tiesiogiai: stebėkite įspūdingą mūšį dėl pirmos vietos grupėje

2025-09-03 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 20:00

Europos krepšinio čempionato grupių etapas artėja prie pabaigos, o trečiadienio vakarą oranžinio sviedinio mylėtojų laukia tikras desertas – Turkijos ir Serbijos akistata.

Rungtynių pradžia – 21:10 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Abi komandos vis dar nėra pralaimėjusios – iškovojo po keturias pergales, tad ši akistata – dėl pirmos vietos A grupėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visos akys kryps į abiejų komandų lyderius iš NBA.

Serbų didžiausia žvaigždė – Nikola Jokičius, pelnantis po 19,8 taško, atkovojantis po 9,3 kamuolio, išdalinantis po 4,5 perdavimo ir renkantis po 28,5 naudingumo balo per susitikimą.

Turkus į priekį veda Alperenas Sengunas, kurio kraityje – vidutiniškai po 20 taškų, 8,8 atkovoti kamuoliai, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 30 naudingumo balų.

