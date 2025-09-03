Turkija – Serbija tiesiogiai: stebėkite įspūdingą mūšį dėl pirmos vietos grupėje

Rungtynių pradžia – 21:10 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Abi komandos vis dar nėra pralaimėjusios – iškovojo po keturias pergales, tad ši akistata – dėl pirmos vietos A grupėje.
Visos akys kryps į abiejų komandų lyderius iš NBA.
Serbų didžiausia žvaigždė – Nikola Jokičius, pelnantis po 19,8 taško, atkovojantis po 9,3 kamuolio, išdalinantis po 4,5 perdavimo ir renkantis po 28,5 naudingumo balo per susitikimą.
Turkus į priekį veda Alperenas Sengunas, kurio kraityje – vidutiniškai po 20 taškų, 8,8 atkovoti kamuoliai, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 30 naudingumo balų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!