TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kibirkštis tarp Larssono ir Sargiūno aiškinęs Tubelis: susipešė du šunys

2025-09-03 18:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-03 18:58

Lietuvos rinktinė vis labiau yra priversta ieškoti naujų ginklų.

Lietuvos rinktinė vis labiau yra priversta ieškoti naujų ginklų.

0

Pirmiausiai traumą patyrė Tadas Sedekerskis, gavęs poilsio mače su švedais, vėliau daug rimtesnę bėdą patyrė visą sezoną veikiausiai nežaisiantis Rokas Jokubaitis, o dabar iš rikiuotės iškrito ir Margiris Normantas.

Neaišku, kiek rimta bus pastarojo trauma, tačiau pasisukęs čiurną jis prieš švedus sužaidė vos 3 minutes ir likusį laiką su ledu stebėjo rungtynes iš šono.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ąžuolas Tubelis, rinkęs dvigubą dublį (12 tšk., 12 atk. kam., 23 n.b.), po susitikimo kalbėjo tiek apie rungtynes, tiek apie M.Normanto traumą, tiek Pelle Larssono ir Igno Sargiūno akistatą.

Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskutinis išbandymas prieš atkrintamąsias: Lietuva – Švedija

– Kaip jėgų pasitikrinimas su P.Larssonu?

– Įdomu žaisti prieš Larssoną. Jis šiandien parodė, kad yra NBA žaidėjas ir buvo sunku jį sugaudyti.

– Pas kunigą nereikės užsukti po tiek traumų?

– Nežinau, nevaikštau į bažnyčia, bet turbūt reikės pradėti lankytis, jeigu taip jau yra visiems.

– Kas nutiko M.Normantui?

– Užlipo ant kojos ir bus čiurnos trauma.

– Ar rinktinė išlaikys tokį patį žaidimą?

– Manau, kad pavyks. Šiandien kažkiek pradėjome, dar buvo nesusipratimų, nes Rokas yra kairiarankis, o Arnas – dešiniarankis, tad keitėme puses. Turime dar kelias dienas ir būsime pasiruošę. Didelė problema be Roko, bet bandysime užpildyti jo praradimą.

– Sunkų mačą lėmė visos netektys?

– Tiesiog galvoje žinai, kad patekai į kitą etapą. Taip pat švedai džiaugėsi prieš rungtynes, nes pateko tolyn. Negražios rungtynės žiūrovams. Mūsų gynėjus užspaudė, buvo sunku pirmoje dalyje, todėl ir atsilikome. Puolime gal turime daugiau Joną išnaudoti, nes jis kovoja po krepšiais, bet kamuolys ten nenukeliauja.

– Kas buvo tarp P.Larssono ir I.Sargiūno?

– Abu jie yra nagli, abu lipa per galvas. Ieško pražangų Larssonas, moka išprovokuoti jas. Sutiko tokio paties charakterio Sargiūną ir susipešė du šunys.

– I.Sargiūnas kažką leptelėjo varžovui?

– Nežinau, neklausiau. Sakiau: palik jį ramybėje, tegul vienas nervinasi, nes jei nervinsiesi kartu, jis laimės.

– Kaip apibendrintumėte pirmą Europos čempionato etapą?

– Gerai, kiek čia, 4 pergalės ir pralaimėjimas? Manau, neblogai, nusileidome pasaulio čempionams.

Į Rygą vykstate su labiau geromis emocijomis ar nerimu?

– Yra nerimo, bet turime tai pakelti į gerą emociją. Ką dabar padarysi? Nieko. Turi skristi ir kovoti.

