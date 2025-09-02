R.Jokubaičiui pasitvirtino blogiausia prognozė

Krepsinis.net žiniomis, įžaidėjui trūko kryžminis kelio raištis, tad jo laukia operacija ir ilga reabilitacija, kuri Miuncheno „Bayern“ naujoką išves iš rikiuotės 8–9 mėnesiams.
24 metų 193 cm ūgio įžaidėjas traumą patyrė verždamasis krepšio link. Pakritęs ant parketo greitai nuo jo pakilo ir, pasišokinėdamas ant vienos kojos, patraukė atsarginių suolelio link, kur jam buvo suteikiama pagalba, o vėliau iškeliavo į rūbinę.
Šiose Senojo žemyno pirmenybėse R.Jokubaitis žibėjo: 17,3 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir 18 naudingumo balų vidurkiai per 24 žaidimo minutes.
Be pagrindinio atakų organizatoriaus likusi Lietuva trečiadienį susitiks su Švedija, o aštuntfinalyje Rygoje veikiausiai kausis su Latvija, jeigu vokiečiai nenusileis suomiams.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!