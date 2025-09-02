Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

R.Jokubaičiui pasitvirtino blogiausia prognozė

2025-09-02 11:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 11:11

Lietuvos rinktinės įžaidėjui Rokui Jokubaičiui Europos čempionato rungtynės su Suomija ilgam įsimins nemaloniai.

R.Jokubaitis patyrė skaudžią traumą (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinės įžaidėjui Rokui Jokubaičiui Europos čempionato rungtynės su Suomija ilgam įsimins nemaloniai.

0

Krepsinis.net žiniomis, įžaidėjui trūko kryžminis kelio raištis, tad jo laukia operacija ir ilga reabilitacija, kuri Miuncheno „Bayern“ naujoką išves iš rikiuotės 8–9 mėnesiams.

24 metų 193 cm ūgio įžaidėjas traumą patyrė verždamasis krepšio link. Pakritęs ant parketo greitai nuo jo pakilo ir, pasišokinėdamas ant vienos kojos, patraukė atsarginių suolelio link, kur jam buvo suteikiama pagalba, o vėliau iškeliavo į rūbinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiose Senojo žemyno pirmenybėse R.Jokubaitis žibėjo: 17,3 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir 18 naudingumo balų vidurkiai per 24 žaidimo minutes.

Be pagrindinio atakų organizatoriaus likusi Lietuva trečiadienį susitiks su Švedija, o aštuntfinalyje Rygoje veikiausiai kausis su Latvija, jeigu vokiečiai nenusileis suomiams.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

