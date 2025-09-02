Rinktinės pažymiai: superžvaigždę surakinęs Normantas ir tikėjimas Sirvydžiu

Lietuviai išsiveržė dar pirmoje rungtynių pusėje ir nors po pertraukos situaciją stipriai sunkino Roko Jokubaičio trauma, tačiau pergalingas pranašumas buvo išlaikytas.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų Lietuvos rinktinės žaidėjų pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
#1 Marekas Blaževičius (20 min., 14 tšk., 8 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Gimtadienį šventęs aukštaūgis tampa vienu iš maloniausių atradimų šio čempionato metu. Banguotą ir tikrai neįspūdingą klubinį sezoną turėjęs M.Blaževičius rinktinėje sužibo kitomis spalvomis. Startiniame penkete mačą pradėjęs centras puikiai tvarkėsi abejose aikštės pusėse. M.Blaževičius vėl buvo vienas geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių. Gerai padėtis po krepšiu užsiėmęs centras sukūrė net penkis antruosius šansus ir dažnu atveju juos vertė taškais. Solidžiai veikė ir jo žaidimas „2 prieš 2“ bei gynyba prieš varžovų priekinės linijos žaidėjus.
#2 Margiris Normantas (28 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., 1 per. kam., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Sunku prisiminti atvejį, kai žaidėjas, pelnęs 5 taškus ir surinkęs 3 naudingumo balus, gautų maksimalų įvertinimą. Ši situacija tik parodo, kad ne viskas krepšinyje yra apie puolimą. Visų pirma, duoklę už idėją M.Normantą gynyboje naudoti prieš L.Markkaneną reikia atiduoti Rimui Kurtinaičiui. Sumanymas tikrai suveikė, o jį išpildė maksimaliai gerai savo darbą atlikęs gynėjas. M.Normantas davė kontaktą varžovų lyderiui visoje aikštėje, o baudos aikštelėje neleisdavo suomiai giliai priimti kamuolio. Akivaizdu, kad toks žaidimo planas išmušė suomių lyderį iš savojo ritmo. Pridėkime dar ir svarbų M.Normanto tritaškį ir gauname tobulą jo pasirodymą.
#3 Arnas Velička (13 min., 5 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Kuomet traumą patyrė R.Jokubaitis, jo funkcijas teko perimti A.Veličkai. Lengvai nebuvo, tačiau svarbiausia, kad A.Veličkai pavyko išvengti klaidų. Per savo atkarpą gynėjas dar spėjo ir pasižymėti taikliu tolimu metimu. Panašu, kad dabar A.Veličkos laukia labai rimtas išbandymas ir nuo jo gebėjimo vadovauti komandai priklausys labai daug.
#7 Gytis Radzevičius (19 min., 2 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kol kas šiame čempionate G.Radzevičius daugiau atlieka pagalbinį vaidmenį. Lietuvos rinktinės žaidimas sukosi aplink „pikenrolus“, tad poziciniame puolime G.Radzevičius kamuolį gaudavo itin retai. Galimybių taškus rinktis greitajame puolime taip pat nėra daug, o gavus tokias progas, kartais pritrūksta tikslesnio užsibaigimo.
#8 Tadas Sedekerskis (15 min., 7 tšk., 2 atk. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Visų pirma, norisi išskirti T.Sedekerskio kovingumą ir valią. Iki pat mačo pradžios buvo klausimas, ar puolėjas žengs ant parketo ir aukštaūgis vis tik ryžosi žaisti bei tai darė naudingai. Galiausiai būtent jo tolimas metimas uždarė rungtynes ketvirtajame susitikimo kėlinyje. Savąsias progas, kaip jau tapo įprasta, T.Sedekerskis išnaudojo itin produktyviai, o jo gynyba buvo viena iš geriausių komandoje.
#10 Ąžuolas Tubelis (30 min., 12 tšk., 11 atk. kam., 3 rez. per., 1 per. kam., 18 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Puolėjas šiame mače gavo itin daug minučių ir buvo netgi atkarpa, kai Ą.Tubelis žaidė vidurio puolėjo pozicijoje. Aukštaūgis užfiksavo dvigubą dublį ir buvo agresyvus tiek su kamuoliu, tiek be jo. Klaidų gynyboje pasitaikė, tačiau reikia pastebėti, kad dažnai Ą.Tubelis gynėsi ne prieš savo pozicijų žaidėjus, tad natūralu, jog tokiose situacijose kažką prarasi.
#13 Rokas Jokubaitis (27 min., 16 tšk., 2 atk. kam., 9 rez. per., 5 kld., 1 per. kam., 16 naud. bal.).
Šią akimirką atrodo, kad R.Jokubaičio pasirodymą vertinti pažymiu galbūt net ir neetiška. Tai yra neabejotinas komandos lyderis, ant kurio pečių laikėsi visas komandos puolimas. Belieka tikėtis, kad R.Jokubaičio trauma nebus rimta ir jį jau artimiausiu metu vėl išvysime rungtyniaujantį.
#17 Jonas Valančiūnas (15 min., 8 tšk., 5 atk. kam.,2 rez. per., 4 kld., 9 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Aukštaūgis žaidė tuomet, kai L.Markkanenas ilsėjosi ir tai visiškai pasiteisino. J.Valančiūnas vėl sužaidė produktyvią atkarpą ir kai jis yra aikštėje Lietuva išnaudoja jo privalumus baudos aikštelėje. Aukštaūgis buvo maitinamas kamuoliais ir nors buvo padarytos net keturios klaidos, tačiau jo atkarpos buvo laimėtos. Gynyboje Lietuva su J.Valančiūnu šiek tiek privalo rizikuoti, bet šįkart tos rizikos „2 prieš 2“ situacijose pasiteisino.
#43 Ignas Sargiūnas (19 min., 10 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 3 per. kam., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Dar vienas žaidėjas, kurio pasirodymas tiek čempionate, tiek rungtynėse su Suomija itin džiugina. I.Sargiūnas į priekį žengė jau Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalo serijos metu ir tą puikų žaidimą tęsia toliau. Jis taip pat turėjo savo sėkmingas atkarpas gynyboje prieš L.Markkaneną, o puolime rinko taškus tiek po prasiveržimų, tiek tolimais metimais. Džiugu matyti, kad I.Sargiūnas žaidžia su dideliu pasitikėjimu ir panašu, kad šiuo metu jo vaidmuo gali tik augti.
#91 Deividas Sirvydis (14 min., 2 tšk., 2 atk. kam., 1 per. kam., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Į D.Sirvydį norisi žiūrėti, kaip į turimą didžiulį rezervą. Kol kas akivaizdu, kad čempionatas snaiperiui nesiklosto, tačiau visi puikiai žinome šio žaidėjo galimybes. Lietuvai reikės opcijų puolime ir D.Sirvydžio žaidimas „2 prieš 2“ gali tapti tuo ginklu, kuris gali traukti komandą į priekį. Tai yra vienas stipriausių žaidėjų psichologiškai ir dabar atėjo metas D.Sirvydžiui rodyti tą geležinį charakterį, dėl kurio yra tiek giriamas.
