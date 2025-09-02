Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Aiškėja Lietuvos varžovai – kaimynų porą išskirti gali tik suomių staigmena

2025-09-02 09:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 09:30

Europos čempionatas artėja prie svarbiausių kovų – aštuntfinalyje tarpusavyje kausis rinktinės iš A ir B grupių, kuriose visiems liko sužaisti tik po vieną mačą.

Europos čempionatas artėja prie svarbiausių kovų – aštuntfinalyje tarpusavyje kausis rinktinės iš A ir B grupių, kuriose visiems liko sužaisti tik po vieną mačą.

0

Itin aiškiai situacija susiklostė A grupėje, kurioje dvi pozicijos jau aiškios – Latvija (2/2) nepasistūmės iš trečiosios vietos, Čekija (0/4) nepakils iš paskutiniosios. Paskutinį mačą jos sužais tarpusavyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likę A grupės mačai rugsėjo 3-ąją:

  • 14.45 val.: Estija – Portugalija
  • 18.00 val.: Čekija – Latvija
  • 21.15 val.: Turkija – Serbija

Dėl pirmosios vietos grupėje susigrums Turkija (4/0) ir Serbija (4/0). Neklumpančių komandų mūšyje prieš čempionatą aiškiais favoritais vadinti serbai, bet Bogdano Bogdanovičiaus trauma aplygino pajėgumus.

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

Šio mačo nesureikšmino Turkijos rinktinės strategas Erginas Atamanas, kaip tikrąjį tikslą įvardinęs serbų įveikimą finale.

Tuo tarpu dėl ketvirtosios vietos grupėje susigrums Estija (1/3) ir Portugalija (1/3). Abiems šalims patekimas į aštuntfinalį būtų didelis pasiekimas – estai tarp šešiolikos geriausių nebuvo nuo 2001-ųjų, kai tik tiek rinktinių varžydavosi pirmenybėse. Daugiau nei vienos pergalės pirmenybėse jie nepasiekė nuo 1993-ųjų.

Dar kuklesnė yra portugalų istorija – jie čempionate varžosi vos ketvirtą kartą. 2011-aisiais Portugalija liko be pergalių ir užėmė 21-ąją vietą, 2007-aisiais laimėjo du iš šešių mačų ir liko devinti, 1951-aisiais užėmė penkioliktąją vietą.

Galimos A grupės pozicijos:

1. Turkija/Serbija

2. Turkija/Serbija

3. Latvija

4. Estija/Portugalija

5. Estija/Portugalija

6. Čekija

Kiek daugiau sumaišties yra B grupėje, kurioje komandos susiskirstė į du trejetus. Viršuje stumdosi Vokietija (4/0), Lietuva (3/1) ir Suomija (3/1), apačioje – Juodkalnija (1/3), Švedija (1/3) ir Didžioji Britanija (0/4).

Likę B grupės mačai rugsėjo 3-ąją:

  • 13.30 val.: Juodkalnija – Didžioji Britanija
  • 16.30 val.: Lietuva – Švedija
  • 20.30 val.: Suomija – Vokietija

Lietuviai pirmosios vietos užimti jau negali – paskutiniame ture jie sieks pergalės prieš Švediją, o suomiai grumsis su vokiečiais. Jei laimi lietuviai ir vokiečiai, komandas išdėlioja paprasčiausias pergalių kiekis ir liekame antri. Jei pralaimi tiek lietuviai, tiek suomiai, liekame antri, nes triumfavome tarpusavio rungtynėse.

Jei suomiai pateikia staigmeną ir visos trys komandos surenka po keturias pergales, jas išdėlios taškų santykis tarpusavio rungtynėse. Lietuviai vokiečiams nusileido 88:107, o suomius nugalėjo 81:78, tad taškų santykis – „minus 16“. Kukli suomių pergalė nustumtų lietuvius į trečiąją vietą, o į antrąją vietą grąžintų nebent vokiečių pralaimėjimas 36 taškais.

Tuo tarpu grupės apačioje savo situacijos jau nekontroliuoja Švedija, kuriems nieko negarantuotų net ir pergalė prieš lietuvius. Daug svarbesnis jiems bus Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos mūšis.

Švedai britus nugalėjo 78:59, o juodkalniečiams nusileido 81:87.

Jei juodkalniečiai įveikia britus, garantuoja sau ketvirtą vietą. Jei nei juodkalniečiams, nei švedams laimėti nepavyksta, vietas sudėlios taškų santykis. Tuomet vietas sudėlios tarpusavio taškų santykis.

Pralaimėjusi Juodkalnija garantuotai liktų už borto, britai ketvirtąją vietą pasiektų tik laimėję 33 taškais. Kuklesnė jų pergalė kelialapį į atkrintamąsias įteiktų Švedijai.

Galimos B grupės pozicijos:

1. Vokietija/Suomija

2. Vokietija/Lietuva/Suomija

3. Vokietija/Lietuva/Suomija

4. Juodkalnija/Švedija/Didžioji Britanija

5. Juodkalnija/Švedija/Didžioji Britanija

6. Juodkalnija/Didžioji Britanija

Atkrintamųjų starte šių grupių nugalėtojos susitiks su ketvirtąsias užėmusiomis rinktinėmis, kitas poras sudarys antrąsias ir trečiąsias vietas užėmusios ekipos.

Apibendrinant, aštuntfinalyje itin tikėtinas daugelio lauktas Lietuvos ir Latvijos susidūrimas. Šią porą išskirti galėtų tik suomių pergalė prieš vokiečius, bet 109,5 taško vidutiniškai renkančios rinktinės kluptelėjimas yra sunkiai įsivaizduojamas.

