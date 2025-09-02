Suomių treneris nukėlė kepurę prieš Jokubaitį ir pasiuntė linkėjimus

Tiek gerbėjai, tiek rinktinės nariai buvo susirūpinę dėl Roko Jokubaičio būklės – įžaidėjas ketvirtajame kėlinyje susižeidė kelį ir skausmo perkreiptu veido paliko rungtynes.
Po mačo iš rinktinės narių pasigirdo raminančios žinutės, esą išvengta blogiausio scenarijaus, bet tolimesnis aikštės generolo dalyvavimas čempionate išlieka itin abejotinas.
Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
Vienu iš lietuvių guodėjų tapo ir Suomijos rinktinės strategas Lassi Tuovi, po mačo vykusioje spaudos konferencijoje tikėjęsis geriausio įmanomo scenarijaus R.Jokubaičiui.
„Tai yra kažkas, ko niekada niekam nelinkėtum. Tikiuosi, šiame turnyre dar susitiksime. Reikia tikėtis, kad jis galės žaisti jau trečiadienį, nes nuostabus buvo ne tik šiame čempionate ar šią vasarą, bet visą karjerą, tobulėjo dideliais žingsniais, o kitas žingsnis buvo tiesiai prieš jį. Tikiuosi, pamatysime jį aikštėje“, – teigė specialistas.
Apžvelgdamas rungtynes jis pagyrė Rimo Kurtinaičio parengtą planą, kuris išmušė iš vėžių tiek suomių žvaigždę Lauri Markkaneną, tiek visą varžovų rinktinę.
„Sveikinimai lietuviams, jie buvo pasirengę ir energingi, kaip ir mes. Jie turėjo gerą planą ir žinojome, kad kol kas yra geriausiai dėl kamuolių kovojanti čempionato ekipa. Šiandien net pakėlė savo vidurkį ir tai yra vienas kertinių dalykų.
Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
Jie išpildė savo rungtynių planą ir tai mus kiek supurtė bei sulėtino. Krepšinis toks jau yra. Rungtynės ilgos ir didžiuojuosi tuo, kaip kovėmės tokioje atmosferoje. Tai parodo mūsų potencialą. Tikiu, kad tai yra gera pamoka, bet sveikinimai lietuviams, šiandien jie buvo šiek tiek geresni“, – teigė strategas.
Teigiamai L.Tuovi įvertino ir sausakimšas tribūnas, sukūrusias puikią mačo atmosferą.
„Buvo ypatinga. Per gyvenimą daug kartų to nepamatysi ir nepajausi. Mums pasisekė ir galime didžiuotis, kaip ir jūs Lietuvoje, dėl krepšinio kultūros. Nuostabi patirtis“, – tikino suomis.
Tiek šeimininkai, tiek lietuviai jau yra užsitikrinę kelialapius į Rygą, kur vyks čempionato atkrintamosios. Tamperėje jiems liko sužaisti po vieną mačą – trečiadienį lietuviai grumsis su Švedija, į pirmąją vietą grupėje dar nusitaikę suomiai sieks palaužti Vokietiją.
Šaltinis:
krepsinis.net
