Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Suomių treneris nukėlė kepurę prieš Jokubaitį ir pasiuntė linkėjimus

2025-09-02 10:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 10:20

Lietuvos rinktinė įveikdama Suomiją užsitikrino vietą Europos čempionato atkrintamosiose, bet džiaugsmas po rungtynių buvo gerokai sudrumstas.

Lietuvos rinktinė įveikdama Suomiją užsitikrino vietą Europos čempionato atkrintamosiose, bet džiaugsmas po rungtynių buvo gerokai sudrumstas.

REKLAMA
2

Tiek gerbėjai, tiek rinktinės nariai buvo susirūpinę dėl Roko Jokubaičio būklės – įžaidėjas ketvirtajame kėlinyje susižeidė kelį ir skausmo perkreiptu veido paliko rungtynes.

Po mačo iš rinktinės narių pasigirdo raminančios žinutės, esą išvengta blogiausio scenarijaus, bet tolimesnis aikštės generolo dalyvavimas čempionate išlieka itin abejotinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą

Vienu iš lietuvių guodėjų tapo ir Suomijos rinktinės strategas Lassi Tuovi, po mačo vykusioje spaudos konferencijoje tikėjęsis geriausio įmanomo scenarijaus R.Jokubaičiui.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra kažkas, ko niekada niekam nelinkėtum. Tikiuosi, šiame turnyre dar susitiksime. Reikia tikėtis, kad jis galės žaisti jau trečiadienį, nes nuostabus buvo ne tik šiame čempionate ar šią vasarą, bet visą karjerą, tobulėjo dideliais žingsniais, o kitas žingsnis buvo tiesiai prieš jį. Tikiuosi, pamatysime jį aikštėje“, – teigė specialistas.

REKLAMA

Apžvelgdamas rungtynes jis pagyrė Rimo Kurtinaičio parengtą planą, kuris išmušė iš vėžių tiek suomių žvaigždę Lauri Markkaneną, tiek visą varžovų rinktinę.

„Sveikinimai lietuviams, jie buvo pasirengę ir energingi, kaip ir mes. Jie turėjo gerą planą ir žinojome, kad kol kas yra geriausiai dėl kamuolių kovojanti čempionato ekipa. Šiandien net pakėlė savo vidurkį ir tai yra vienas kertinių dalykų.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

Jie išpildė savo rungtynių planą ir tai mus kiek supurtė bei sulėtino. Krepšinis toks jau yra. Rungtynės ilgos ir didžiuojuosi tuo, kaip kovėmės tokioje atmosferoje. Tai parodo mūsų potencialą. Tikiu, kad tai yra gera pamoka, bet sveikinimai lietuviams, šiandien jie buvo šiek tiek geresni“, – teigė strategas.

Teigiamai L.Tuovi įvertino ir sausakimšas tribūnas, sukūrusias puikią mačo atmosferą.

„Buvo ypatinga. Per gyvenimą daug kartų to nepamatysi ir nepajausi. Mums pasisekė ir galime didžiuotis, kaip ir jūs Lietuvoje, dėl krepšinio kultūros. Nuostabi patirtis“, – tikino suomis.

Tiek šeimininkai, tiek lietuviai jau yra užsitikrinę kelialapius į Rygą, kur vyks čempionato atkrintamosios. Tamperėje jiems liko sužaisti po vieną mačą – trečiadienį lietuviai grumsis su Švedija, į pirmąją vietą grupėje dar nusitaikę suomiai sieks palaužti Vokietiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Margiris Normantas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rinktinės pažymiai: superžvaigždę surakinęs Normantas ir tikėjimas Sirvydžiu
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Aiškėja Lietuvos varžovai – kaimynų porą išskirti gali tik suomių staigmena (3)
J.Valančiūnas vedė į pergalę (BNS nuotr.)
Taiklumo stokojusi rinktinė EČ vis tiek startavo užtikrinta pergale (2)
R.Jokubaitis pasidalino įspūdžiais (BNS nuotr.)
R.Jokubaitis: apie galutinį dvyliktuką, britų greitį ir šaltį Tamperėje (4)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų