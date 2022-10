Pergalingas sugrįžimas į bokso ringą: varžovą dusyk į nokdauną pasiuntęs Kavaliauskas įveikė amerikietį

Lietuvis du kartus į nokdauną pasiuntė panašią pertrauką turėjusį 26-erių amerikietį Mykalą Foxą (22-4-0, 5 nokautai) šventė užtikrintą pergalę vieningu teisėjų sprendimu (98-90, 99-89, 100-88).

Jau trečiame traunde E.Kavaliauskas sugebėjo sumažinti atstumą, atlikti kombniacijų serijas ir net du kartus iš eilės paguldė varžovą ant žemės. Visgi M.Foxas sugebėjo išgyventi ir atsitiesti bei pratęsti kovą.

Vėliau E.Kavaliauskas nuolat spaudė varžovą ir bandė mažinti atstumą ir nors M.Foxas retsykiais sugebėdavo išnaudoti ilgesnes rankas ir ūgio pranašumą, tačiau galiausiai ši kova priklausė E.Kavaliauskui, kuris užtikrintai šventė pergalę.

Kavaliauskas sends Fox to the canvas TWICE in round 3 😮#FundoraOcampo prelims: https://t.co/IPmYTywDMO pic.twitter.com/J1kvitzR8j