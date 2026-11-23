Panevėžietės po pertraukos perėmė iniciatyvą
Vilniuje susitikusios „Eglė“ ir „HC Kova“ nuo pirmųjų minučių neleido viena kitai nutolti. Panevėžietės rungtynes pradėjo sėkmingiau ir pirmavo 4:1, tačiau šeimininkės greitai panaikino atsilikimą. Likusi pirmojo kėlinio dalis klostėsi apylygiai, o į pertrauką komandos išėjo rezultatui esant 13:13.
Atkakli kova tęsėsi ir antrojo kėlinio pradžioje. 40 minutę „Eglė“ dar pirmavo 19:17, tačiau netrukus panevėžietėms pavyko pristabdyti šeimininkių puolimą ir pakeisti rungtynių eigą. Per beveik dešimt minučių vilnietės pelnė vos vieną įvartį, o tuo pasinaudojusi „HC Kova“ persvėrė rezultatą 24:20. Vėliau viešnių pranašumas išaugo iki šešių įvarčių, o rungtynes jos užbaigė pergale rezultatu 31:27.
Rezultatyviausiai Panevėžio komandoje rungtyniavo 9 įvarčius pelniusi Karolina Sparnauskaitė. Simona Kolosovė pridėjo 8, Laura Salamanavičė ir Dovilė Ilčiukaitė pelnė po 5 įvarčius. „Eglės“ gretose rezultatyviausia buvo 8 kartus pasižymėjusi Mija Paulauskaitė, o Silvija Mackonytė ir Dominyka Andronik pelnė po 4 įvarčius.
Po šios pergalės panevėžietės taškais pavijo turnyrinės lentelės viršuje esančią Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“. Abi komandos turi po 10 taškų, tačiau Garliavos ekipa yra sužaidusi vieneriomis rungtynėmis mažiau. „Eglė“ savo sąskaitoje turi 6 taškus.
Lemiamomis minutėmis tiksliau žaidė „Žalgiris“
Kaune vykusioje vietos „Žalgirio“ ir Klaipėdos „Dragūno“ dvikovoje pirmasis kėlinys klostėsi permainingai. Susitikimo pradžioje trijų įvarčių persvarą susikrovė šeimininkės, tačiau klaipėdietės netrukus perėmė iniciatyvą ir 23 minutę jau pirmavo 14:10. Vis dėlto „Žalgiris“ iki pertraukos spėjo panaikinti atsilikimą, todėl pirmoji rungtynių pusė baigėsi lygiosiomis 14:14.
Po pertraukos nė vienai ekipai ilgai nepavyko perimti tvirtos rungtynių kontrolės. Likus devynioms minutėms rezultatas vis dar buvo lygus 26:26, todėl viską sprendė susitikimo pabaiga. Lemiamą atkarpą tiksliau sužaidusios kaunietės susikūrė pranašumą ir iškovojo antrąją sezono pergalę rezultatu 33:30.
„Žalgirio“ komandoje rezultatyviausia buvo 10 įvarčių pelniusi Inna Holiardyk. Audinga Koniuševskė pridėjo 8, Georgette Ijang Tanyi 7, Martyna Vaitkutė 4 įvarčius. „Dragūno“ gretose po 6 kartus pasižymėjo Andra Vaitkevičiūtė ir Vanesa Grišmanauskaitė, Mantė Žvilauskaitė pelnė 5, Aušra Bagdonė ir Greta Makovskytė po 4 įvarčius.
Po savaitgalio „Žalgiris“ savo sąskaitoje turi 4 taškus ir priartėjo prie trečioje vietoje esančios „Eglės“, o „Dragūnas“ su 2 taškais lieka penktoje turnyrinės lentelės vietoje.
Moterų 1 lygoje sužaistos trejos rungtynės
Sekmadienį kovos tęsėsi Lietuvos moterų pirmoje lygoje (LMPL), kur per dieną sužaistos trejos rungtynės. Vilniuje VMSM „Sostinės tauras-Eglė“ 38:31 įveikė Šiaulių SC „Dubysą“ ir iškovojo penktąją pergalę iš eilės, Panevėžio „HC Kova-PSC 2“ namuose 37:33 pranoko Utenos DSC, o Kaune pirmąja sezono pergale džiaugėsi SK „Molėtai“, 33:26 nugalėję „Žalgirį 2“.
Po šių susitikimų turnyrinės lentelės viršuje su 10 taškų išliko VMSM „Sostinės tauras-Eglė“. Vienomis rungtynėmis mažiau nei lyderės sužaidęs Kauno rajono sporto centras turi 8 taškus, o Šiaulių SC „Dubysa“ bei Panevėžio „HC Kova-PSC 2“ yra surinkusios po 6 taškus.
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