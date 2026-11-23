Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Gargždų „Rolina“ ir Kauno „Sūkurys“) įveikė pirmuosius du varžybų etapus ir pasiekė trečiąjį turą. Galutinėje įskaitoje Lietuvos pora užėmė 29 vietą. Trečiajame ture Lietuvos duetas pelnė 21 tašką. Daugiausia jų surinkta už pasodoblį ir džaivą – po penkis. Iki patekimo į ketvirtfinalį Einorui ir Ugnei pritrūko 10 kryžiukų – paskutinė į kitą etapą patekusi pora jų surinko 31.
Čempionate taip pat varžėsi Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“). Lietuvos pora pateko į antrąjį turą ir galutinėje įskaitoje pasidalijo 50–51 vietas. Aukščiausiai antrajame etape buvo įvertintas jų džaivas, už kurį porai skirti keturi kryžiukai.
Pasaulio čempionų titulą iškovojo Ispanijai atstovaujantys Guillemas Pascualis ir Diandra-Aniela Illes. Sidabro medaliai atiteko Kinijos porai Yanui Bangbangui ir Du Yujun, o bronzą pelnė Rumunijos atstovai Ionut Alexandru Miculescu ir Andra Pacurar.
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