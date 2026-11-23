Kaip teigia Lietuvos komandinių žaidimų federacijų asociacijos prezidentas Justinas Garliauskas, ministerijos iniciatyva yra sveikintinas žingsnis, tačiau svarbu, kad pradėti pokyčiai turėtų tęstinumą.
„Tikimės sąžiningo ir proporcingo lėšų paskirstymo ne tik mūsų atstovaujamoms sporto šakoms, bet visam Lietuvos sportui. Matome, kad ministerija imasi spręsti problemą, kuri kaupėsi ne vienus metus. Tačiau svarbu, kad tai netaptų vienkartine pagalba, po kurios federacijos vėl liktų su tomis pačiomis problemomis. Reikia sprendimų, kurie leistų planuoti veiklą ir sportininkų rengimą ne vieniems metams į priekį“, – sako J. Garliauskas.
Papildomas finansavimas – ne kitų federacijų sąskaita
Kreipimąsi pasirašiusios organizacijos palaiko ministerijos siūlymą papildomas valstybės biudžeto lėšas skirstyti kitaip nei pagrindinį metinį finansavimą. Pagal paskelbtą tvarką, atsiradus papildomų lėšų, 8,6 proc. jų būtų skiriama neįgaliųjų sporto organizacijų programoms, apie 59 proc. – komandiniams sporto žaidimams, apie 18 proc. – techninėms sporto šakoms ir apie 14 proc. – individualiosioms, dvikovinėms bei kitoms sporto šakoms.
Nors ministerijos siūlymas viešojoje erdvėje sulaukė nevienareikšmių vertinimų, Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos prezidentas Karolis Ramoška pabrėžia, kad pagrindinė sporto finansavimo tvarka nesikeičia – kitaip būtų skirstomos tik papildomos lėšos.
„Jau paskirtos lėšos nė vienai federacijai nebūtų mažinamos – kalbame tik apie papildomą finansavimą, kuris leistų stiprinti tas sporto šakas, kurių galimybės šiuo metu labiau ribotos. Todėl man kelia nuostabą, kad vos tik atsiranda galimybė mažinti susiformavusį finansavimo atotrūkį, sulaukiame pasipriešinimo. Manau, kad diskusija neturėtų apsiriboti vien tuo, kam atiteks didesnė papildomų pinigų dalis. Turime matyti visą Lietuvos sportą ir galvoti apie jo ateitį“, – teigia K. Ramoška.
Ministerijos iniciatyvą palankiai vertina ir asociacijos „Hockey Lietuva“ prezidentas Vaidas Budrauskas, atkreipiantis dėmesį į sprendimo svarbą sprendžiant įsisenėjusias sporto finansavimo problemas.
„Suprantame, kad tai yra tik vienkartinis sprendimas, kuriuo siekiama padėti šiuo metu ypatingai sunkioje finansinėje padėtyje esančioms komandinių sporto šakų federacijoms, bet labiausiai pritariame tam todėl, jog tuo pačiu yra siunčiama aiški žinutė, kad ministerija siekia veikti proaktyviai, sprendžiant problemą, kurios ištakos nusidriekia daugiau nei į 15 metų praeitį ir kurios iki šiol nesiryžo spręsti niekas“, – teigia V. Budrauskas.
Skirtumai – nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų
Kreipimesi sporto organizacijos atkreipia dėmesį, kad pagal Nacionalinės sporto agentūros 2026 metų duomenis individualiųjų, dvikovinių ir kitų sporto šakų federacijoms tenka 70,12 proc. aukšto meistriškumo sporto finansavimo. Tuo metu komandinių sporto šakų federacijoms skiriama 28,36 proc., o techninių – vos 1,52 proc.
Dar ryškesni skirtumai, anot federacijų, išryškėja vertinant vienam sportininkui tenkančias lėšas. Šiuolaikinėje penkiakovėje metinis valstybės sporto programų finansavimas vienam sportininkui siekia apie 9251 eurą, biatlone – 8156 eurus, plaukime – 4432 eurus. Krepšinyje ši suma sudaro 2048 eurus, rankinyje – 267 eurus, tinklinyje – 258 eurus, futbole – 130 eurų, o automobilių sporte – 106 eurus.
Organizacijų vertinimu, skirtingų sporto šakų išlaidos ir finansavimo poreikiai nėra vienodi, todėl šie skaičiai negali būti vienintelis finansavimo vertinimo kriterijus. Vis dėlto tokie skirtumai, jų nuomone, rodo būtinybę peržiūrėti susiklosčiusias proporcijas.
Federacijos ragina užtikrinti ilgalaikį finansavimą
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Rolandas Skaisgirys atkreipia dėmesį ir į tai, kokią įtaką ribotos finansinės galimybės gali turėti Lietuvos sportininkų konkurencingumui.
„Mūsų sportininkams keliami didžiuliai lūkesčiai, o aukšto meistriškumo programų įgyvendinimas reikalauja didelių investicijų. Turime judėti link to, kad ne tik procentais, bet ir grynais skaičiais galėtume lygiavertiškai konkuruoti su kitomis valstybėmis. Norime stiprių rinktinių, norime rezultatų – tam reikia ir atitinkamų sąlygų. Sveikinu ministeriją, skirstant papildomą finansavimą, žengus žingsnį teisingą kryptimi“, – teigia R. Skaisgirys.
Kad papildomo finansavimo klausimas ypač aktualus, rodo ir augančios sporto federacijų išlaidos. Lietuvos komandinių žaidimų federacijų asociacijos prezidentas J. Garliauskas pastebi, kad aukšto meistriškumo programoms skiriamas 20 mln. eurų krepšelis jau kelerius metus nesikeičia, nors dėl infliacijos jo perkamoji galia mažėja.
„Tokios sumos nepakako dar 2023 metais. Ką jau kalbėti apie 2027-uosius, kai dėl infliacijos 20 mln. eurų perkamoji galia, mūsų skaičiavimais, realiai sieks vos 17 mln. eurų. Paslaugos, prekės, kelionės, sportininkų pasirengimas nuolat brangsta, todėl brangsta ir aukšto meistriškumo programų įgyvendinimas. Esame įsitikinę, kad ministerija šiuo klausimu turėtų parengti ilgalaikę strategiją, o ne kasmet laviruoti tarp skirtingų interesų“, – sako J. Garliauskas.
Anot kreipimąsi pasirašiusių organizacijų, ieškant ilgalaikių sprendimų svarbu įvertinti ir skirtingų sporto šakų poreikius. Komandinės sporto šakos prisideda prie vaikų ir jaunimo įtraukimo į sportą, o techninėms sporto šakoms būtinos investicijos į specifinę infrastruktūrą, įrangą ir saugumo priemones.
Todėl federacijos ragina ministeriją neapsiriboti vienkartiniu papildomų lėšų paskirstymu, o įtvirtinti aiškius, ilgalaikius finansavimo principus, kurie leistų planuoti veiklą ir užtikrintų nuoseklią skirtingų sporto šakų plėtrą.
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