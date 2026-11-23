Į varžybas Belgijoje susirinko 211 sportininkų 24 šalių, o Lietuvai atstovavo 11 kovotojų.
Tarp mūsų šalies atstovų geriausiai sekėsi čempionių titulus pelniusioms Karolinai Radžiūnaitei ir Marijai Sekundai.
K. Radžiūnaitė svorio kategorijoje iki 59 kg nugalėjo ukrainietę Mariją Maksiutenko ir daugkartines Europos čempionatų prizininkes lenkę Anną Bielską, vokietę Jessicą Krause bei ispanę Noor Mendiguren Zubielqui.
Moterų svorio kategorijos virš 65 kg varžybose M. Sekunda įveikė belgę Alicią van Ballaert, švedę Agnes Hellqvist Muller ir olandę Ruby Goedhart, o finale be kovos pelnė pergalę prieš tautietę Agnę Lavrinovičiūtę.
Ši sportininkė pakeliui į finalą pranoko ispanę Ixone Garcią ir vengrę Borbalą Vargą , o pusfinalyje peržengė klubo draugės Eglės Panavaitės barjerą.
3 vietą užėmusi E. Panavaitė Antverpene įveikė olandę Jennifer van der Meijden ir ispanę Natalią Garcią.
Sidabrą Lietuvai Belgijoje taip pat pelnė Donatas Zeigis ir Laurynas Vaičikauskas.
Svorio kategorijoje iki 70 kg D. Zeigis nugalėjo kartvelą Dimitrį Mškhaladzę, japoną Eiji Kambarą ir ispaną Aitorą Madinabeitią Goni, tačiau finale nusileido Vokietijos atstovui Keremui Eymenui Bacakui.
Tuo metu svorio kategorijoje iki 90 kg L. Vaičikauskas nugalėjo norvegą Bjorną Eiriką Orstadą ir ukrainietį Oleksandrą Bayerįm bet lemiamoje kovoje turėjo pripažinti japono Soyos Yamatomi pranašumą.
Bronzos medaliais Antverpene taip pat pasipuošė Vilius Lipnickas ir Domantas Norkus.
V. Lipnickas pirmoje kovoje pranoko Sakartvelo atletą Giorgį Dzneladzę, tačiau dėl patirtos traumos pusfinalyje negalėjo kovoti su vengru Szabolcsu Solteszu.
D.Norkus Belgijoje įveikė kartvelą Lašą Babuadzę ir Belgijos sportininką Feroozą Ahmadą Salihi, tačiau pusfinalyje nusileido patyrusiam Sakartvelo atstovui Europos čempionui Datai Putkaradzei.
Elito grupės Lietuvos karatė kovotojams šiais metais liko dar vienerios itin svarbios tarptautinės varžybos – gruodžio 5 d. Varšuvoje vyksiantis paskutinis moterų Pasaulio absoliučios svorio kategorijos čempionato atrankos turnyras. Jame Lietuvai atstovais Brigita Svinkūnaitė, Justyna Vabalis, Miglė Sabaliauskaitė ir Paulė Lavrinovičiūtė.
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