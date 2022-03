Pergalę UFC ringe iškovojusi ukrainietė nesulaikė ašarų: „Mano šeima yra blogoje situacijoje“

Po pergalės M. Moroz pravirko ir kalbėjo apie Rusijos pradėtą karą jos šalyje.

„Jeigu žinote, mano šalyje vyksta karas, o mano šeima dabar yra Ukrainoje“, – sakė M.Moroz. „Turėjau labai sunkią savaitę. Jaudinuosi ir verkiu, nes mano šeima yra blogoje situacijoje. Ačiū visiems, kurie man rašo ir palaiko, nes ši savaitė tikrai buvo labai sunki. Noriu verkti, nes mano šalyje vyksta karas. Ačiū visiems“.

Powerful words after competing under extraordinary circumstances.



💙💛 Maryna Moroz with an unforgettable victory tonight. #UFC272 pic.twitter.com/SayMp4FT0T