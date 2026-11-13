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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: žvėris Valančiūnas, sumaištis Klaipėdoje ir Beaubois „Rytui“

2026-11-13 12:05 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-13 12:05
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„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

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Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę Milane, Panevėžio „Lietkabelio“ ir „Šiaulių“ pralaimėjimus, Vilniaus „Ryto“ ir Klaipėdos „Neptūno“ laimėjimus, sąmyšį dėl Kazio Maksvyčio, Rodrigue‘o Beaubois kandidatūrą į sostinę, Jurgio Laurinavičiaus suspendimą ir Ado Juškevičiaus teisingą reakciją po emocijų protrūkio.

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41:15 – „Šiaulių“ pralaimėjimas

49:21 – „Ryto“ pergalė, papildymas ir sumaištis grupėje

1:04:25 – J.Laurinavičiaus suspendimas ir A.Juškevičiaus atsiprašymas

1:10:17 – V.Šustauskas

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