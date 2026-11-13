„Penktas kėlinys“: žvėris Valančiūnas, sumaištis Klaipėdoje ir Beaubois „Rytui“

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę Milane, Panevėžio „Lietkabelio“ ir „Šiaulių“ pralaimėjimus, Vilniaus „Ryto“ ir Klaipėdos „Neptūno“ laimėjimus, sąmyšį dėl Kazio Maksvyčio, Rodrigue‘o Beaubois kandidatūrą į sostinę, Jurgio Laurinavičiaus suspendimą ir Ado Juškevičiaus teisingą reakciją po emocijų protrūkio.
00:00 – vos neprisižaidęs „Žalgiris“
23:33 – „Lietkabelis“ neturėjo šansų Turkijoje
28:03 – „Neptūno“ pergalė ir triukšmas dėl K.Maksvyčio
41:15 – „Šiaulių“ pralaimėjimas
49:21 – „Ryto“ pergalė, papildymas ir sumaištis grupėje
1:04:25 – J.Laurinavičiaus suspendimas ir A.Juškevičiaus atsiprašymas
1:10:17 – V.Šustauskas
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