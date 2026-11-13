„Hipocredit“ gretas papildys Izraelio lygoje 13 taškų per rungtynes rinkęs gynėjas

Atletiškumu, greičiu ir veržlumu pasižymintis amerikietis praėjusį sezoną rungtyniavo Izraelyje, kur vilkėjo aukščiausioje šalies krepšinio lygoje besivaržančios „Ironi Kiryat Ata“ ekipos marškinėlius.
Izraelio čempionate E.Gainesas vidutiniškai pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 4,7 kamuolio ir atlikdavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo.
2024–2025 m. sezone gynėjas rungtyniavo NBA G lygoje, kur atstovavo „Maine Celtics“ ir „Windy City Bulls“ ekipoms.
25-erių amerikietis išsiskiria greitu žaidimu, gebėjimu prasiveržti link krepšio bei kurti progas komandos draugams.
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