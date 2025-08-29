„Penktas kėlinys“: J.Valančiūno tritaškiai ir sutriuškinta Juodkalnija

Tiesioginės transliacijos pradžia – 20.00 val.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
REKLAMA
Penktadienį tiesioginėje „Penktojo kėlinio“ laidoje Krepsinis.net žurnalistai Edgaras Pulkovskis ir Jonas Lekšas bei TV3 žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarinės Europos čempionato aktualijas.
Tiesioginės transliacijos pradžia – 20.00 val.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
INFORMACIJAPrivatumo politika Apie tv3.lt Logotipai Reklama Kontaktai Karjera Etikos normos Atsakingas atskleidimas Skaidrumo politika
TV3 GrupėTV3 Play Power Hit Radio sportas.lt lamaistas.lt krepsinis.net tevu-darzelis.lt skelbimai.lt autobilis.lt sveikata.lt indeliai.lt