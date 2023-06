Patikimas šaltinis: Hardenas bus išmainytas, aiškėja galimos naujos „Barzdos“ komandos

Pats 33-ejų krepšininkas nusprendė pratęsti kontraktą su klubu dar metams, tačiau klubas nebemato J. Hardeno savo komandoje ir ieško superžvaigždei naujos komandos.

Pasak pranešimų, naujomis „Barzdos“ komandomis galėtų tapti Los Andželo „Clippers“ arba Niujorko „Knicks“.

ESPN story on James Harden opting into his $35.6 million contract, clearing way for a trade out of Philadelphia: https://t.co/JxIFXQ2hfr