Paskutinę sekundę „Valencia“ patiesė „Fenerbahče“ klubą

Valensijos ekipa po šios pergalės turnyro lentelėje pavijo Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkus, esančius 10-oje vietoje.

Didžiąją rungtynių dalį vyko nuožmi ir lygi kova. Aikštės šeimininkai atsiplėšti mėgino ketvirto kėlinio pradžioje, kai įgijo 9 taškų persvarą (69:60).

Visgi, greitai spurtas buvo neutralizuotas ir svečiai sparčiai mažino deficitą (69:67), kuris galiausiai visiškai ištirpo (77:77).

Lemiamu metu iniciatyvos ėmėsi Chrisas Jonesas, pataikęs dvitaškį likus žaisti 33 sekundes (79:77). Turkai suklydo, o vėliau sekė pražanga, po kurios vieną baudos metimą iš dviejų pataikė Jonah Radebaugh (80:77).

NO TIME TO RESPOND...



James Webb tips it in for a HUGE moment in the @valenciabasket season 🚨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uJOib2f0XX