Paskutinę „Formulės 1“ bandymų dieną Maxas Verstappenas parodė visą galią

Įprastai komandos bandymuose nesivaiko greitų ratų, tačiau šį kartą, prieš pat bandymų pabaigą, vaizdas trasoje priminė kvalifikaciją. Po suomio Valtteri Botto („Alfa Romeo“) sustojimo trasoje buvo parodyta raudona vėliava. Tuomet iki bandymų pabaigos buvo likusios 20 min., per kurias pilotai nuolat gerino rezultatus.

„Red Bull“ lyderis M. Verstappenas vieno iš bandymų metu persistengė ir apsisuko. Visgi, kitą kartą jis tos klaidos nebekartojo ir ratą nuvažiavo per 1 min. 31.720 sek. Tai buvo ženkliai geresnis rezultatas už tai, kad „Red Bull“ ar kitų komandų pilotai anksčiau demonstravo Bahreine. Per pirmas dvi bandymų dienas niekas nebuvo įveikęs rato greičiau nei per 1 min. 33.5 sek.

Antrą vietą šeštadienį užėmė monakietis Charlesas Leclercas (1:32.415). „Ferrari“ tarp lyderių buvo praktiškai visas bandymų dienas ir sulaukė nemažai varžovų pagyrų. Trečias šį kartą buvo ispanas Fernando Alonso su „Alpine“ bolidu (1:32.698).

Ilgą laiką konstruktorių įskaitoje dominuojanti „Mercedes“ tiek Bahreine, tiek ansktesniuose bandymuose Barselonoje į lyderių gretas nesiveržė. Štai ir šeštadienį britas George‘as Russellas (1:32.759), net ir užėmęs ketvirtą vietą, daugiau nei sekunde atsiliko nuo M. Verstappeno, tad tikrasis „Mercedes“ greitis lieka mįslė varžovams.

„Formulės 1“ karavanui niekur nereikės vykti iš Bahreino. Jau kovo 20 d. čia įvyks pirmosios sezono lenktynės.