Pasitinkant dvigubą Eurolygos savaitę: ar „Baskonia“ Eurolygoje išliks nesuklupusi?

Baskų komanda (2 pergalės, 0 pralaimėjimų) šioje dviguboje savaitėje namie priims Belgrado „Crvena Zvezda“ (0, 2) ir Pirėjo „Olympiacos“ (2, 0). Vitorijos ekipa paėjusiose rungtynėse per pratęsimą 103:96 palaužė Belgrado „Partizan“, o prieš tai 81:71 nugalėjo „Valencia“ krepšininkus.

Ypač solidžiai žaidžia lietuvis Rokas Giedraitis. Jis per du susitikimus vidutiniškai pelnė po 16 taškų, atkovojo po kamuolius, realizavo 57 proc. tritaškių ir rinko 21,5 naudingumo balo.

Užtikrintai rungtyniauja ir estas Maikas Kotsaras. Jis įmetė 12,5 taško, sugriebė po 5 kamuolius, sukaupė 17,5 naudingumo balo. Lietuvio Tado Sedekerskio taupyklėje vidutiniškai – 8 taškai, 4,5 atkovoto kamuolio, 11,5 naudingumo balo.

Be nesėkmių žengia ir „Monaco“ (2, 0) su Donatu Motiejūnu. Šią savaitę Sašos Obradovičiaus auklėtiniai kovos su Tel Avivo „Maccabi“ (1, 1) ir Atėnų „Panathinaikos“ (1, 1), kurio sudėtyje yra kiti du lietuviai – Marius Grigonis ir Artūras Gudaitis. Graikijos ekipa, be to, išmėgins jėgas su Berlyno ALBA (2, 0).

D. Motiejūnas renka po 11 taškų, atkovoja po 3 kamuolius, dvitaškius meta net 79 proc. taiklumu. Jo sąskaitoje – 13 naudingumo balų. A. Gudaitis įmeta 11 taškų, sugriebia 3,5 kamuolio, sukaupia 14 naudingumo balų. M. Grigonis taip pat pelno po 11 taškų.

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“ (1, 1) varžysis su Miuncheno „Bayern“ (0,2) ir Kauno „Žalgiriu“ (0, 2) išvykose. Barselonos klubo jaunasis įžaidėjas Rokas Jokubaitis renka po 6 taškus, 7 naudingumo balus.

Žalgiriečiai pirmąsias Eurolygos namų rungtynes žais su Bolonijos „Virtus“ (1, 1), o ketvirtadienį priims „Barcelona“, kurią praėjusiam sezone pavyko įveikti Kaune.

Šią savaitę bus parodyta net 15 Eurolygos dvikovų.

Transliacijų tvarkaraštis

Spalio 18 d.

19.45 val. „Žalgiris“ – „Virtus“ („TV3 Sport“, „Go3“),

20.50 val. „Maccabi“ – „Monaco“ “ („TV3 Sport Open“, „Go3“),

21.15 val. „Bayern“ – „Barcelona“ “ („TV3 Sport 2“, „Go3“),

21.30 val. „Partizan“ – „Armani“ “ („Go3“).

Spalio 19 d.

20.45 val. ALBA – „Panathinaikos“ („Go3“),

21.15 val. „Baskonia“ – „Crvena Zvezda“ “ („TV3 Sport 2“, „Go3“),

21.30 val. „Real“ – „Olympiacos“ “ („TV3 Sport“, „Go3“).

Spalio 20 d.

19.45 val. „Žalgiris“ – „Barcelona“ “ („TV3 Sport“, „Go3“),

20.30 val. „Fenerbahce“ – „Valencia“ “ („TV3 Sport 2“, „Go3“),

20.50 val. „Maccabi“ – ASVEL “ („Go3“),

21.15 val. „Partizan“ – „Virtus“ “ („Go3“),

21.15 val. „Bayern“ – „Armani“ “ („TV3 Sport Open“, „Go3“). Spalio 21 d.

20.45 val. „Panathinaikos“ – „Monaco“ “ („TV3 Sport“, „Go3“),

21.15 val. „Baskonia“ – „Olympiacos“ “ („TV3 Sport 2“, „Go3“),

21.30 val. „Real“ – „Crvena Zvezda“ “ („Go3“).