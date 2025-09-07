Pasaulio taurės atranka: Lietuva - Nyderlandai (APŽVALGA)

19:00 val. Lietuvos rinktinės lauks didžiausias išbandymas atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą. Dariaus ir Girėno stadione lietuviai kausis su Nyderlandų atstovais.
Įdomūs faktai:
• Lietuvos rinktinė po keturių turų su 3 taškais žengia ketvirta. 7 taškus po 3 rungtynių turintys Nyderlandai pirmauja grupėje.
• Tai bus pirmosios tarpusavio rungtynės per visą šių šalių istoriją.
• Lietuvos futbolo rinktinė lygiosiomis sužaidė jau tris rungtynes iš eilės.
• Nyderlandų rinktinė yra rezultatyviausia grupės komanda pelniusi 11 įvarčių.
• Šiose rungtynėse tikimasi sulaukti žiūrimumo rekordo: „Dariaus ir Girėno“ stadione laukiama 15 tūkstančių žiūrovų.
„Visada po nesėkmingų rungtynių kyla ir yra daugiau minčių, daugiau norisi analizės, daugiau norisi parodyti, pamatyti, kokia yra mažų susitarimų nesilaikymo kaina. Manau, kad didžiausias nusivylimas tose rungtynėse buvo sakyčiau net ne rezultatas, bet kad tas rezultatas neigiamu tapo dėl mūsų vieno iš pagrindinių susitarimų nesilaikymo.
Šito mes sau leisti negalime, mes tai aptarėme ir pasidarysime išvadas, nes klaidos, kurios yra mūsų valioje ir kontrolėje, jos niekaip nesurištos su meistriškumu ar sėkme. Mes tokių klaidų negalime sau leisti daryti – tai ir buvo didžiausias nusivylimas. Manau, kad ta žinutė buvo surasta ir manau, kad mes tokių klaidų nebekartosime.
Koks tas varžovas geras bebūtų, vis tiek jį galima priversti suklysti. Kuo aukštesnio meistriškumo varžovas, tuo daugiau reikia energijos ir pastangų priversti jį suklysti. Tai čia mes turime įdėti maksimaliai pastangų, kad jiems sukeltume kažkokį nerimą, priverstume sužaisti netiksliai, išnaudoti jų klaidas.
Pasikartosiu, kad neklystančių žaidėjų nėra. Mes labai gerai pažįstame Nyderlandų futbolininkus, matome juos didžiosiose pasaulio lygose, bet taip pat matome ir jų klaidas. Tos klaidos šiaip sau neįvyksta, bet žmonės suklysta, kai juos spaudžia, kai būna agresyvumas, kai kyla į spaudimą. Neklystančių žaidėjų nėra,“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
