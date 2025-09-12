Komandos gynybą liaupsinęs E.Atamanas: čia ne NBA, nėra taip sunku sustabdyti Giannį

Treneris Erginas Atamanas po rungtynių atidavė duoklę auklėtinių rodytai agresijai gynyboje. Rezultatyviausiai graikš gretose žaidė 15 taškų rinkęs Kostas Sloukas, Giannis Antetokounmpo buvo paliktas su 12 (6/13 metimai), 12 atkovotų kamuolių ir 18 naudingumo balų.
Tuo tarpu Ercanas Osmani dominavo, rinkęs 28 taškus ir 33 naudingumo balus.
„Rungtynes pradėjome agresyviai, su gera gynyba ir perėmėme kontrolę. Mūsų planas buvo stabdyti pikenrolus ir prieš Giannį gintis dvigubinant ar trigubinant. Sukurti planą – viena, bet išpildyti – kita. Žaidėjai buvo atsidavę, agresyvūs ir tai buvo viena geriausių gynybų, kurias mačiau šiame turnyre. Graikai turi gerą sudėtį, neleidome jiems rodyti tipinio puolimo. Gerai išnaudojome Ercaną, kalbėjome, kad Giannis retai kyla ir Osmani išnaudojo progas, tai mums atidarė aikštę. Osmanas, Larkinas, Hazeras gerai gynėsi, kad laikytų Slouką įtampoje. Tai ne viskas, esame pasiruošę kovoti dėl titulo“, – sakė E.Atamanas.
– Turbūt mažai kas tikėjosi, kad po pirmo kėlinio Giannis turės 2 taškus, o Ercanas – 14. Kaip apibūdintumėte tai?
– Kalbėjome prieš rungtynes, kad Gianniui stabdyti reikalinga agresyvi gynyba, kaskart, kai jis bandydavo pralaužti Osmani, į pagalbą ėjo Šengunas. Tai ne NBA, Europoje, jei gerai paruoši gynybą po krepšiu, jei žaidėjai tam pasiruošia, nėra taip sunku sustabdyti žaidėją. Osmani rodė gerą gynybą. Nežinau, ar mano draugas, „Anadolu Efes“ vadovas Ismailas Šenolas bus patenkintas, bet daug NBA komandų atvyks pas Osmani su užklausa stabdyti Giannį (Juokiasi).
– Šengunas pradžioje nepasižymėjo taškais, bet atkovojo kamuolius ir atliko perdavimus. Kiek svarbu buvo tai?
– Tai nebuvo jo diena, jis prametė savo lengvus metimus, bet jo charakteris toks, jei jis nepataiko – atlieka perdavimus, taip ir surenka trigubus dublius. Iš aukštaūgių NBA Šengunas turbūt yra geriausias perdavimų skirstytojas. Jis žaidžia komandai.
– Koks jūsų planas finalui?
– Nugalėjome gerą komandą, Graikija turi nuostabią sudėtį. Mano planas – gerai išsimiegoti, o rytoj su asistentais imti ruoštis Vokietijai. Vienintelis mano planas dabar – atsipalaiduoti, nes kol kas apie vokiečius negalvojome. Tai labai gerai žaidžianti komanda.
