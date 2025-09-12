M.Lo: apie lietuvių palaikymo žinutes ir išaugusį krepšinio populiarumą Vokietijoje

Kauno „Žalgiryje“ žaisiantis Maodo Lo šiame mače nugalėtojams pelnė 2 taškus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
– Ar tai, kad jau buvote žaidę prieš suomius palengvino pasirengimą?
– Laukėme reakcijos iš jų po pirmųjų rungtynių, kuriose laimėjome. Tai buvo kieta kova, su daug energijos ir turėjome į tai atsakyti. Turėjome išlaikyti savo žaidimo stilių ir manau, kad tai pavyko padaryti.
– Ar stipriai skiriasi jūsų funkcijos bei vaidmuo rinktinėje bei klubuose, kuriuose žaidėte?
– Žaidžiu šalia Schroderio, kuris yra mūsų lyderis. Jis turi daug atsakomybių, o aš stengiuosi žengti į priekį tais momentais, kuriuos gaunu. Turiu savo užduotis ir atsakomybes komandoje. Žaidžiame rinktinėje su ta pačia sudėtimi nemažai metų, tad žinome savo stiprybes ir tai verčia mus gera komanda.
– Daug palaikymo iš lietuvių sulaukėte Tamperėje. Ar vis dar gaunate žinučių čempionato metu?
– Gaunu daug palaikymo viso čempionato metu, tad labai laukiu, kai galėsiu prisijungti prie komandos.
– Po ketvirtfinalio teigėte, kad nežaidėte geriausio krepšinio. Ar po šio mačo galima sakyti, kad jau pavyko parodyti, ką galite?
– Manau, kad galime daug geriau. Darome per daug klaidų, neprasižengiame ten, kur reikėtų. Pradėjome rungtynes sunkiai, tad turime, ką pagerinti.
– Ką veikėte 2005 metais, kai Vokietijos rinktinė žaidė Europos čempionato finale?
– Aš dar buvau vaikas, tad nežinau, ką veikiau. Krepšinis tuo metu Vokietijoje nebuvo toks svarbus kaip dabar. Transliacijos, media nebuvo toks, koks yra darbas. Jei atvirai tikrai nežiūrėjau tų rungtynių. Net jeigu būčiau norėjęs, turbūt nebūčiau turėjęs galimybės. Dabar viskas yra daug paprasčiau. Turime daug sėkmingų pasirodymų pastaruoju metu, tad gauname gerokai daugiau dėmesio.
– Gavote žinučių iš D.Nowitzkio?
– Jis buvo vienose mūsų draugiškose rungtynėse, visada smagu jį pamatyti.
– Ar skirtumėte geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimą I.Bongai?
– Tikrai taip. Jis gali gintis prieš skirtingas pozicijas ir visada ginasi prieš varžovų lyderius.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!