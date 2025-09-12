Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Bronzos sieksiantis Spanoulis: nusivylimas, kad esame tarp keturių geriausių komandų?

2025-09-12 23:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-12 23:11

Graikijos rinktinė beviltiškai pralaimėjo Europos čempionato pusfinalį turkams.

V.Spanoulis ragino auklėtinius nenusivilti (FIBA nuotr.)

Graikijos rinktinė beviltiškai pralaimėjo Europos čempionato pusfinalį turkams.

REKLAMA
0

Po susitikimo treneris Vassilis Spanoulis pripažino, kad jo auklėtiniai privalo nenusivilti ir pasiruošti bronziniam mačui, kadangi medalis vis dar yra graikų tikslas.

Dėl bronzos graikai kausis su suomiais.

„Sveikinimai turkams, kurie buvo geresni, o mes sužaidėme blogiausias savo rungtynes. Daug klaidų, vaikiškų klaidų, planas buvo kitoks, jo nesilaikėme, bet taip nutinka. Turime koncentruotis į svarbias kitas rungtynes, tai svarbiausias mačas, lemsiantis medalį, kuris būtų svarbus šaliai“, – sakė V.Spanoulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

– Kas šiandien trukdė laimėti?

– Jie pataikė, turėjo Šenguną, kuris gali perduoti kamuolį, jie turi atletiškus gynėjus, kurie gali gerai gintis. Nesugebėjome atlikti greitų perdavimų ir praskirti jų gynybos, daug klydome.

REKLAMA
REKLAMA

– Ko tikitės iš suomių mažajame finale?

– Jie žaidžia su gera energija, meta tritaškius, gerai dalijasi kamuoliu, turime būti tam pasiruošę.

REKLAMA

– Kaip po nusivylimo motyvuoti komandą?

– Tai nėra nusivylimas. Nusivylimas, kad esame pusfinalyje ir tarp keturių geriausių Europos komandų po 16 metų pertraukos? Turkai žaidė geriau, laimėjo, bet medalio laimėjimas būtų svarbus Graikijai. Žaidėme su gera komanda ir turime būsi pasiruošę, kad Suomija – taip pat gera komanda.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų