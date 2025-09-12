Bronzos sieksiantis Spanoulis: nusivylimas, kad esame tarp keturių geriausių komandų?

Po susitikimo treneris Vassilis Spanoulis pripažino, kad jo auklėtiniai privalo nenusivilti ir pasiruošti bronziniam mačui, kadangi medalis vis dar yra graikų tikslas.
Dėl bronzos graikai kausis su suomiais.
„Sveikinimai turkams, kurie buvo geresni, o mes sužaidėme blogiausias savo rungtynes. Daug klaidų, vaikiškų klaidų, planas buvo kitoks, jo nesilaikėme, bet taip nutinka. Turime koncentruotis į svarbias kitas rungtynes, tai svarbiausias mačas, lemsiantis medalį, kuris būtų svarbus šaliai“, – sakė V.Spanoulis.
– Kas šiandien trukdė laimėti?
– Jie pataikė, turėjo Šenguną, kuris gali perduoti kamuolį, jie turi atletiškus gynėjus, kurie gali gerai gintis. Nesugebėjome atlikti greitų perdavimų ir praskirti jų gynybos, daug klydome.
– Ko tikitės iš suomių mažajame finale?
– Jie žaidžia su gera energija, meta tritaškius, gerai dalijasi kamuoliu, turime būti tam pasiruošę.
– Kaip po nusivylimo motyvuoti komandą?
– Tai nėra nusivylimas. Nusivylimas, kad esame pusfinalyje ir tarp keturių geriausių Europos komandų po 16 metų pertraukos? Turkai žaidė geriau, laimėjo, bet medalio laimėjimas būtų svarbus Graikijai. Žaidėme su gera komanda ir turime būsi pasiruošę, kad Suomija – taip pat gera komanda.
