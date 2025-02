Pasaulio slidinėjimo taurėje – Tautvydo Strolios pasirodymas po 3 metų pertraukos

Mūsiškis sprinto klasikiniu stiliumi kvalifikacijoje finišavo per 3 min. 3.84 sek. ir užėmė 76-ą vietą tarp 86 dalyvių. Tiesa, po atkrintamųjų varžybų T.Strolia pakilo į 75-ą vietą, nes diskvalifikuotas buvo prancūzas Julesas Chappazas.

Finale pirmas 3 vietas išsidalino norvegai. Nugalėjo Erikas Valnesas (2:37.60), aplenkęs Ansgarą Evenseną (2:38.32) ir Eveną Northugą (2:38.79).

With power and no mercy, Erik Valnes 💪 turns the Cogne finish straight line into his own territory: 2/2 🥇 for Erik in 🇮🇹#fiscrosscountry #wintersport #worldcupcogne pic.twitter.com/WJ9yy8NRWB