Estijos atstovui „Eurovizijoje“ skrieja šiurkštūs kaltinimai: sureagavo ir pats atlikėjas

Kaip rašo „Daily Mail“, Estijos reperis Tommy Cash sukėlė pasipiktinimą dėl savo kūrinio „Espresso Macchiato“.

Daugelis italų sukritikavo šią dainą dėl įžeidžiančių stereotipų apie jų kultūrą – įskaitant klišes apie kavą, mafiją ir rūkymą.

Daina, atliekama mišria anglų ir parodine italų kalba, apima tokias eilutes kaip: „Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffee very importante,“ bei „Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso.“

Nors kai kurie žiūrovai dainą vertino kaip humoro ir satyros formą, kiti manė, kad ji peržengė leistinas ribas ir tapo įžeidžianti.

Socialiniame tinkle „X“ naudotojai reiškė nepasitenkinimą: „Kas čia per rasizmas buvo?“, „Pritariu italams. Tai buvo tiesiog įžeidu iš Estijos pusės.“, „Estijos pasirodymas – didžiausias smūgis muzikai, kokį tik esu regėjęs. Ir dar įžeidė italus. Tai ne muzika, tai tiesiog š...“, „Estija – visiška tragedija“.

Sureagavo ir Senato viceprezidentas

Dar prieš šeštadienio finalą Italijos Senato viceprezidentas Gian Marco Centinaio taip pat pasmerkė šią dainą.

„Negalime leisti, kad tokio lygio tarptautiniame renginyje skambėtų daina, kuri stiprina neigiamus stereotipus apie mūsų šalį. Tommy Cash turėtų atvykti į Italiją ir pamatyti, kaip iš tiesų dirba padorūs žmonės, prieš kurdamas tokias kvailas ir stereotipines dainas.“

Nepaisydamas kritikos, Tommy Cash gynė savo kūrinį ir tvirtino, kad daug italų jį palaiko:„Visi, kas prie manęs prieina, sako: ‚Aš iš Italijos, tu – legenda, mes taip džiaugiamės tavo daina‘.“

Jis pridūrė: „Reikalas tas, kad kava priklauso visam pasauliui. Visi ją geria – amerikiečiai, europiečiai – tai mus vienija.“

Primename, kad Tommy Cashas „Eurovizijos“ finale užėmė 3-ąją vietą. „Eurovizijos“ finale triumfavo Austrijos atstovas JJ.