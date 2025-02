Anglijoje – įstabus „Nottingham Forest“ pasirodymas: sutriuškino „Brighton“ nepadoriu skirtumu

Pirmas įvartis krito po Lewiso Dunko klaidos gynyboje, kai gynėjas bandė išmušti kamuolį toliau nuo vartų, bet jis įskriejo į savus vartus.

Vėliau 25 minutę pasižymėjo Morganas Gibbsas-White'as, o tada atėjo 33-ejų puolėjo Chriso Woodo eilė. Šis pasižymėjo trimis įvarčiais ir 69-ą minutę rezultatas jau tapo 5:0.

Įdomu tai, kad tai rezultatyviausis veterano iš Naujosios Zelandijos sezonas per visą karjerą ir dabar jis savo sąskaitoje turi 15 įvarčių.

His best goalscoring season in the Premier League 💥



Chris Wood. 👏 pic.twitter.com/PZfOHcssOw